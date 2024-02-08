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8 февраля, 17:46

Путин предложил удвоить размер выплат академикам РАН

Российский лидер Владимир Путин предложил удвоить по сравнению с прошлым годом размер выплат академикам РАН — до 200 тысяч рублей. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления в Кремле по случаю 300-летия Российской академии наук.

По словам президента, в 2024 году расходы на финансирование РАН по сравнению с 2023-м увеличились на треть — до почти шести миллиардов рублей. Кроме того, в полтора раза были подняты выплаты академикам и членам-корреспондентам, однако, как отметил Путин, этого мало.

"Предлагаю здесь дополнительное решение: а именно удвоить размер таких выплат по сравнению с 2023 годом, то есть академик ежемесячно должен будет получать 200 тысяч рублей, членкор — 100 тысяч рублей", — сказал Путин.

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Путин призвал интегрировать РАН в процесс принятия стратегических решений в РФ

Как сообщал Life.ru, Путин, выступая на церемонии по случаю 300-летия РАН, также призвал бережно относиться к академическому наследию России. Президент подчеркнул, что наша страна всегда открыта к партнёрству в науке для всех желающих. По словам главы государства, любые запреты сотрудничества учёных вводят люди явно не академического склада ума, не понимающие, что создать барьеры попросту невозможно.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Александр Юнашев
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