Путин предложил удвоить размер выплат академикам РАН

Российский лидер Владимир Путин предложил удвоить по сравнению с прошлым годом размер выплат академикам РАН — до 200 тысяч рублей. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления в Кремле по случаю 300-летия Российской академии наук.

По словам президента, в 2024 году расходы на финансирование РАН по сравнению с 2023-м увеличились на треть — до почти шести миллиардов рублей. Кроме того, в полтора раза были подняты выплаты академикам и членам-корреспондентам, однако, как отметил Путин, этого мало.

"Предлагаю здесь дополнительное решение: а именно удвоить размер таких выплат по сравнению с 2023 годом, то есть академик ежемесячно должен будет получать 200 тысяч рублей, членкор — 100 тысяч рублей", — сказал Путин.