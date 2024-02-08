Путин призвал бережно относиться к академическому наследию России

Российский лидер Владимир Путин призвал бережно относиться к академическому наследию страны. Соответствующее заявление он сделал в ходе торжественной церемонии по случаю 300-летия Российской академии наук (РАН).

"Нам нужно бережно, внимательно относиться к академическому наследию, оно должно быть открыто для общества, служить делу просвещения, воспитания подрастающего поколения. Мы обязательно должны будем обращаться к нему и при формировании наших долгосрочных планов в экономике, социальном развитии, в демографии", — отметил президент.

Глава государства пожелал РАН верно служить России и её народу, сохраняя историю и традиции. Также Путин призвал академию всегда быть на переднем крае прогресса и способствовать научно-технологическому суверенитету.