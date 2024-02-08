Путин призвал бережно относиться к академическому наследию России
Российский лидер Владимир Путин призвал бережно относиться к академическому наследию страны. Соответствующее заявление он сделал в ходе торжественной церемонии по случаю 300-летия Российской академии наук (РАН).
"Нам нужно бережно, внимательно относиться к академическому наследию, оно должно быть открыто для общества, служить делу просвещения, воспитания подрастающего поколения. Мы обязательно должны будем обращаться к нему и при формировании наших долгосрочных планов в экономике, социальном развитии, в демографии", — отметил президент.
Глава государства пожелал РАН верно служить России и её народу, сохраняя историю и традиции. Также Путин призвал академию всегда быть на переднем крае прогресса и способствовать научно-технологическому суверенитету.
Как сообщал Life.ru, 8 февраля Путин поздравил всех граждан страны с Днём российской науки. История праздника начинается ещё со времён Петра I, по велению которого в этот день в 1724 году был издан указ о создании первой в стране Академии наук и художеств — прообраза современной РАН. В этом году академии исполнилось 300 лет — "круглая и значимая", как подчеркнул российский лидер, дата.
ТАСС / Валерий Шарифулин