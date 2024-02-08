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8 февраля, 17:18

Путин призвал интегрировать РАН в процесс принятия стратегических решений в РФ

Российскую академию наук необходимо вовлечь в процесс принятия стратегических решений в стране. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в ходе выступления в Кремле по случаю 300-летия РАН.

"[На встрече с президентом Российской академии наук Геннадием Красниковым] обсуждался ряд важнейших решений, о некоторых можно сказать уже сегодня. Прежде всего важно в полном объёме интегрировать академию наук в принятие ключевых государственных стратегических решений", — подчеркнул президент РФ.

Напомним, Путин встречался с Красниковым 30 января. Глава РАН информировал президента о приоритетных задачах академии и подготовке к празднованию 300-летия организации. Путин в свою очередь согласился с возможностью возвращения академии функций по экспертизе школьных учебников.

Путин призвал бережно относиться к академическому наследию России
Путин призвал бережно относиться к академическому наследию России

Как сообщал Life.ru, 8 февраля Путин поздравил всех граждан страны с Днём российской науки. История праздника начинается ещё со времён императора Петра I, по велению которого в этот день в 1724 году был издан указ о создании в Санкт-Петербурге первой в стране Академии наук и художеств — прообраза современной РАН. В этом году академии исполнилось 300 лет — круглая и значимая дата, как подчеркнул президент России.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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