Путин призвал интегрировать РАН в процесс принятия стратегических решений в РФ
Российскую академию наук необходимо вовлечь в процесс принятия стратегических решений в стране. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в ходе выступления в Кремле по случаю 300-летия РАН.
"[На встрече с президентом Российской академии наук Геннадием Красниковым] обсуждался ряд важнейших решений, о некоторых можно сказать уже сегодня. Прежде всего важно в полном объёме интегрировать академию наук в принятие ключевых государственных стратегических решений", — подчеркнул президент РФ.
Напомним, Путин встречался с Красниковым 30 января. Глава РАН информировал президента о приоритетных задачах академии и подготовке к празднованию 300-летия организации. Путин в свою очередь согласился с возможностью возвращения академии функций по экспертизе школьных учебников.
Как сообщал Life.ru, 8 февраля Путин поздравил всех граждан страны с Днём российской науки. История праздника начинается ещё со времён императора Петра I, по велению которого в этот день в 1724 году был издан указ о создании в Санкт-Петербурге первой в стране Академии наук и художеств — прообраза современной РАН. В этом году академии исполнилось 300 лет — круглая и значимая дата, как подчеркнул президент России.
Kremlin.ru