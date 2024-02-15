Любимова заявила, что полмиллиона россиян стали волонтёрами культуры

Министр культуры Ольга Любимова выступила на пленарной сессии Форума национальных достижений на выставке-форуме "Россия", где сегодня, 15 февраля, проходит День культуры. Она поделилась главными результатами ведомства и рассказала о том, как они повлияли на жизнь нашей страны.

К примеру, в России стало много волонтёров культуры, коих уже насчитывается полмиллиона человек. За последние два года они поучаствовали в сохранении около 20 тысяч памятников. Интересуются этой сферой и молодые россияне: в проекте "Культура для школьников" участвуют сотни тысяч детей, а более 300 тысяч в 2023 году присоединились к акциям "Крымские истории" и "Расул Гамзатов глазами детей".

Кроме того, работает и национальный проект "Культура". Любимова указала, что по нему уже отремонтировано 47 театров кукол и юного зрителя, а в 2023 году оснастили 52 театра и провели капитальный ремонт в девяти региональных театрах. Что касается кинематографа, то за последние пять лет в РФ при государственной поддержке сняли почти тысячу фильмов, а с 2015 года модернизировали почти 1400 кинозалов.

Касаемо итогов работы Минкульта по поручениям президента РФ Владимира Путина, то, продолжила глава ведомства, здесь также есть немало результатов. К примеру, уже отремонтировано и оснащено 500 краеведческих музеев, а "Пушкинскую карту" оформили примерно десять миллионов человек — 72% россиян в возрасте от 14 до 22 лет.

Также по поручению президента в 2021 году в законе был закреплён особый статус Детских школ искусств, благодаря чему по нацпроекту около полутора тысяч таких учреждений получили новые музыкальные инструменты и современное оборудование, а более 600 были отремонтированы. Кроме того, по указу главы государства присуждаются ежегодные премии преподавателям в области музыкального искусства, которые на данный момент получили 300 человек.

В рамках нацпроекта "Культура", указала министр, в России открыли более тысячи модельных библиотек, а по поручению Путина началось обновление библиотечных фондов, уже закуплено семь с половиной миллионов книг. В то же время "пополнение" есть и в каталогах Национальной электронной библиотеки, где доступно почти шесть миллионов документов.

Ольга Любимова — на выставке-форуме "Россия". Фото © Telegram / Ольга Любимова