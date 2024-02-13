В штабе Путина в Петербурге для школьников провели "космическую" игру
В петербургском избирательном штабе Владимира Путина устроили "космическую" игру для молодёжи. Обложка © Телеканал "Санкт-Петербург"
В избирательном штабе кандидата в президенты России Владимира Путина в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга для школьников провели "космическую" игру. Старшеклассников поделили на четыре команды, каждая зарабатывала баллы, отвечая на вопросы по тематике космоса.
В штабе Путина в Петербурге для школьников провели "космическую" игру. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"
Также ребята участвовали в конкурсах на ловкость: строили ракеты из бумажных стаканчиков и преодолевали силу притяжения. Как отметила специалист центра по работе с подростками и молодёжью "Адмиралтейский" Елизавета Морозова, покорение космоса — самая большая мечта, которая вообще может быть у человека.
"Я очень сильно люблю космос с самого детства. Эту любовь мне привил мой папа, который с детства мне показывал звёзды, рассказывал истории космонавтов, а также о создании вообще космической индустрии. И я тот человек, который искренне хочет быть человеком вселенной, как когда-то хотел Константин Эдуардович Циолковский", — сказала она в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".
На площадке для старшеклассников организовали выставку, на которой были представлены макеты космических кораблей, фото участников экспедиций и книги с их воспоминаниями. Акция называлась "Если быть, то быть первым".
Как сообщал Life.ru, ближайшие выборы президента РФ пройдут 15, 16 и 17 марта. Центризбирком уже утвердил текст бюллетеня, в нём будут представлены четыре человека: Владимир Путин, баллотирующийся как самовыдвиженец, Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). Путин отказался от участия в "совместных агитационных мероприятиях" — дебатах на телевидении. В Кремле объяснили это его достаточно напряжённым графиком.