В избирательном штабе кандидата в президенты России Владимира Путина в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга для школьников провели "космическую" игру. Старшеклассников поделили на четыре команды, каждая зарабатывала баллы, отвечая на вопросы по тематике космоса.

В штабе Путина в Петербурге для школьников провели "космическую" игру. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Также ребята участвовали в конкурсах на ловкость: строили ракеты из бумажных стаканчиков и преодолевали силу притяжения. Как отметила специалист центра по работе с подростками и молодёжью "Адмиралтейский" Елизавета Морозова, покорение космоса — самая большая мечта, которая вообще может быть у человека.

"Я очень сильно люблю космос с самого детства. Эту любовь мне привил мой папа, который с детства мне показывал звёзды, рассказывал истории космонавтов, а также о создании вообще космической индустрии. И я тот человек, который искренне хочет быть человеком вселенной, как когда-то хотел Константин Эдуардович Циолковский", — сказала она в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".