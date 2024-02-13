Путин воспользовался правом не участвовать в дебатах перед выборами президента

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ получила отказ кандидата на должность президента России Владимира Путина участвовать в совместных агитационных мероприятиях. Об этом заявила секретарь Центризбиркома Наталья Бударина.

"В ЦИК России поступил документ, подтверждающий отказ кандидата на должность президента РФ Путина Владимира Владимировича участвовать в совместных агитационных мероприятиях на каналах общероссийских государственных организаций телерадиовещания. Это право кандидата", — указала Бударина на заседании ЦИК РФ.

Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. В ЦИК России утвердили текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах. В нём будет четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). Всего избирательные комиссии напечатают более 113 миллионов бланков.