75% россиян выразили готовность проголосовать за Путина

Подавляющее большинство россиян проголосовали бы за президента РФ Владимира Путина, если бы выборы главы государства прошли завтра, 11 февраля. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье, о готовности проголосовать за Владимира Путина заявили 75% электорально активных россиян. Электоральные показатели кандидатов, выдвинутых парламентскими партиями, выглядят так: Владислав Даванков (партия "Новые люди") – 5%, Николай Харитонов (КПРФ) – 4%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 4%", – сказано в результатах исследования.

При этом россияне оказались хорошо информированы о предстоящем голосовании. Так, 81% верно назвали месяц и год/время года и год их проведения. Но нашлись и немногие, кто смог назвать только год. Таких 4%. ВЦИОМ также выяснил, что декларируемая явка на предстоящих президентских выборах составляет 76%. 62% респондентов заявили, что точно примут участие в избрании главы государства, 14% — что скорее примут.