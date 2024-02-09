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9 февраля, 11:12

Четверо из пяти россиян доверяют Путину

ВЦИОМ: Путину доверяют 79,1% россиян, 77,1% одобряют его деятельность

Президенту РФ Владимиру Путину доверяют почти 80% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным статистиков, о доверии главе государства заявили 79,1% респондентов, о недоверии — лишь 16,8%. В целом одобряют деятельность президента 77,1%, обратного мнения придерживаются только 14,9%

Опрос был проведён с 29 января по 4 февраля в формате телефонного интервью, в нём приняли участие 1600 человек старше 18 лет.

В Кремле рассказали, о чём говорит стабильно высокий уровень доверия россиян Путину
В Кремле рассказали, о чём говорит стабильно высокий уровень доверия россиян Путину

Ранее в Кремле ответили, какую реакцию ожидают на интервью Путина Карлсону. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, в интервью лидер РФ высказал своё историческое видение причин происходящего в сфере политики, безопасности и экономики.

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Kremlin.ru

Дарья Нарыкова
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