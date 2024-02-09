Четверо из пяти россиян доверяют Путину

Президенту РФ Владимиру Путину доверяют почти 80% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным статистиков, о доверии главе государства заявили 79,1% респондентов, о недоверии — лишь 16,8%. В целом одобряют деятельность президента 77,1%, обратного мнения придерживаются только 14,9%

Опрос был проведён с 29 января по 4 февраля в формате телефонного интервью, в нём приняли участие 1600 человек старше 18 лет.