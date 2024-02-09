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9 февраля, 14:34

В избирательном штабе Путина в Петербурге изготовили обереги для бойцов СВО

Мастер-класс по изготовлению оберегов для защитников Отечества прошёл в региональном избирательном штабе кандидата в президенты России Владимира Путина в Санкт-Петербурге. Об этом рассказала педагог дополнительного образования СПБ ГБПОУ "Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина" Татьяна Хамзина.

В избирательном штабе Путина в Петербурге изготовили обереги для бойцов СВО. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

"Мы делали к 23 Февраля, к 9 Мая, это были другие значки, к 8 Марта тоже были придуманы. Даже ко Дню семьи у нас были придуманы интересные работы", — приводит её слова телеканал "Санкт-Петербург".

В мероприятии приняли участие люди разных возрастов и профессий. С помощью атласной ленты, ножниц и пламени свечи участники, а также члены ассоциации ветеранов и инвалидов Фрунзенского района создавали значки, которые станут талисманами победы для наших бойцов. Символы, наполненные теплом сердец всех петербуржцев, помогут бойцам СВО в трудную минуту и напомнят, что их ждут дома. Все обереги будут подарком военнослужащим к 23 Февраля.

Путину подарили талисман победы, сделанный брянскими детьми для бойцов СВО
Путину подарили талисман победы, сделанный брянскими детьми для бойцов СВО

Ранее Life.ru писал, что Народный фронт запустил сбор средств для участников специальной военной операции под девизом "Всё для победы!". Он приурочен к 23 Февраля, Дню защитника Отечества, и призван закупить к празднику вещи, необходимые бойцам.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Евгения Мосс
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