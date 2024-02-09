Мастер-класс по изготовлению оберегов для защитников Отечества прошёл в региональном избирательном штабе кандидата в президенты России Владимира Путина в Санкт-Петербурге. Об этом рассказала педагог дополнительного образования СПБ ГБПОУ "Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина" Татьяна Хамзина.

В избирательном штабе Путина в Петербурге изготовили обереги для бойцов СВО. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

"Мы делали к 23 Февраля, к 9 Мая, это были другие значки, к 8 Марта тоже были придуманы. Даже ко Дню семьи у нас были придуманы интересные работы", — приводит её слова телеканал "Санкт-Петербург".

В мероприятии приняли участие люди разных возрастов и профессий. С помощью атласной ленты, ножниц и пламени свечи участники, а также члены ассоциации ветеранов и инвалидов Фрунзенского района создавали значки, которые станут талисманами победы для наших бойцов. Символы, наполненные теплом сердец всех петербуржцев, помогут бойцам СВО в трудную минуту и напомнят, что их ждут дома. Все обереги будут подарком военнослужащим к 23 Февраля.