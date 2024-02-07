В среду, 7 февраля, Народный фронт запустил сбор средств для участников специальной военной операции (СВО) под девизом "Всё для победы!". Он приурочен к 23 Февраля, Дню защитника Отечества, и призван закупить к празднику вещи, необходимые ребятам, которые каждый день делают всё, чтобы отбросить противника от Донецка, Белгорода и других городов России, а также прекратить обстрелы мирных районов из миномётов и ствольной артиллерии.

Народный фронт в преддверии 23 Февраля начал сбор "Защитникам русских городов". Видео © LIFE

"Народный фронт открыл специальный сбор "Защитникам русских городов", чтобы поздравить бойцов с 23 Февраля и вручить им подарки, показать, насколько мы все их любим и ценим. Переходите на наш сайт и делайте пожертвования. Для наших бойцов это очень важно. Давайте все объединимся под девизом "Всё для победы!", — призвала актриса и телеведущая Яна Поплавская.

На собранные средства российским военным закупят детекторы дронов, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), квадрокоптеры, тепловизионные прицелы, а также рации, бронежилеты и каски. Кроме того, бойцы получат генераторы, аптечки, тёплую экипировку и спальные мешки. А также Народный фронт передаст с подразделениями внедорожники УАЗ из партии авто, которые были приобретены Минпромторгом по поручению президента РФ Владимира Путина.

"Средства РЭБ позволяют нашим солдатам наступать и сохранять свои жизни. Высокотехнологичность боевых действий растёт с каждым месяцем, сейчас и у нас, и у противников ударных БПЛА становится всё больше, соответственно, системы РЭБ нужны на всей линии боевого соприкосновения", — указал представитель Народного фронта, журналист, блогер Юрий Подоляка.