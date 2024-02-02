Путин захотел показать "известный жест" тем, кто желал России краха

Президент России Владимир Путин, выступая на форуме "Всё для победы!" в Туле, заявил, что хотел бы показать "известный жест" всем тем, кто предрекал нашей стране крах и провал. Как подчеркнул глава государства, отечественная экономика, несмотря на беспрецедентное давление Запада, продолжает уверенно развиваться.

Путин заявил, что показал бы "известный жест" тем, кто желал России краха. Видео © Life.ru

"Нам предрекали, как вы знаете, спад, провал, крах, что под давлением санкций мы отступим, сдадимся, развалимся. Хочется показать "известный жест" — не буду этого делать: здесь много девушек", — отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что у желающих краха России ничего не получится.