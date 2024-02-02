Путин захотел показать "известный жест" тем, кто желал России краха
Путин рассказал об "известном жесте", который хотел показать желавшим РФ краха
Президент России Владимир Путин, выступая на форуме "Всё для победы!" в Туле, заявил, что хотел бы показать "известный жест" всем тем, кто предрекал нашей стране крах и провал. Как подчеркнул глава государства, отечественная экономика, несмотря на беспрецедентное давление Запада, продолжает уверенно развиваться.
Путин заявил, что показал бы "известный жест" тем, кто желал России краха. Видео © Life.ru
"Нам предрекали, как вы знаете, спад, провал, крах, что под давлением санкций мы отступим, сдадимся, развалимся. Хочется показать "известный жест" — не буду этого делать: здесь много девушек", — отметил президент.
Глава государства подчеркнул, что у желающих краха России ничего не получится.
Ранее Путин заявил, что Россия превратится в "дряхлую страну", если не будет защищать своих людей. Также президент рассказал, на что опирался в решении вопросов, связанных с Крымом.
Напомним, 2 февраля Путин прибыл в Тулу, где выступил на форуме "Всё для победы!". Кроме того, в планах главы государства посещение нового онкологического центра.
Life.ru / Павел Баранов