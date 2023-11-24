В зону СВО передали инновационные носилки, которые подарят раненым тот самый "золотой час"

Волонтёры Народного фронта в рамках сбора для военных медиков передали для тестового использования на Марьинское и Авдеевское направления эвакуационные тележки ТЭТЭ (с электроприводом) и "Катет". Первая весит 35 килограммов и может проехать без подзарядки десять километров, вторая весит 25 килограммов и подстраивается под любую ширину носилок.

Инженер-конструктор "Кулибин-клуба" Илья Клепиков рассказывает о своём изобретении. Видео предоставила Лайфу пресс-служба Народного фронта

"Как правило, для эвакуации одного человека нужно четыре-шесть человек личного состава. Иногда нести раненого нужно несколько километров. Мы постарались решить эту проблему. У наших носилок-тележек низкий центр тяжести, это позволяет двигаться на большой скорости", — поделился с Лайфом один из авторов разработки, инженер-конструктор "Кулибин-клуба" Илья Клепиков.

По словам военных медиков, одно из самых распространённых ранений, которые получают бойцы, — это ранение после встречи с дронами различных типов. Быстрая эвакуация позволяет сократить риск большой потери крови. А для тяжелораненых фактор времени имеет несомненное значение. Если пострадавший получает доступ к квалифицированной медпомощи в течение первого часа после получения травмы, то обеспечивается самый высокий уровень выживаемости и значительное снижение риска осложнений. Это время и называется "золотым часом", который начинается с момента получения травмы. А с помощью таких тележек раненого можно перевозить быстро, в любом положении (лёжа или сидя), а главное, с этой задачей вполне может справиться пара человек.

"Надеемся, что эти тележки помогут ребятам увозить раненых с поля боя максимально оперативно, не носить бойцов на руках по несколько километров, а главное — раненые быстрее получат помощь. На фронте каждая минута на счету", — рассказала Лайфу представитель Народного фронта Юлия Зимова.

Тест-драйв инновационных носилок для нужд СВО. Видео предоставила Лайфу пресс-служба Народного фронта

Актуальность данного ноу-хау усиливается ещё и тем, что со стороны противника объявлена настоящая охота на военных медиков. Для того чтобы поддержать ребят, Народный фронт в августе открыл сбор для военных медиков в рамках фонда "Всё для победы". На средства неравнодушных россиян были закуплены рюкзаки для врачей и санитаров, передвижные рентгеновские комплексы, стоматологические установки, портативные аппараты УЗИ, переносные дефибрилляторы и многое другое.