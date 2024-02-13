В Кремле объяснили, почему Путин воспользовался правом не участвовать в дебатах перед выборами

Действующий президент, кандидат на должность главы государства Владимир Путин ежедневно высказывается по всем аспектам жизни россиян. Об этом заявил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков, объясняя, почему Путин воспользовался правом не участвовать в дебатах перед выборами.

"Россияне имеют возможность видеть заявления Путина по всем аспектам жизни россиян фактически на ежедневной основе", — сказал он.

Представитель Кремля также напомнил, что Путин является действующим главой государства, который живёт в условиях очень напряжённого графика, что кардинально отличает его от соперников на выборах.