В Кремле объяснили, почему Путин воспользовался правом не участвовать в дебатах перед выборами
Песков объяснил отказ Путина от участия в дебатах очень напряжённым графиком
Действующий президент, кандидат на должность главы государства Владимир Путин ежедневно высказывается по всем аспектам жизни россиян. Об этом заявил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков, объясняя, почему Путин воспользовался правом не участвовать в дебатах перед выборами.
"Россияне имеют возможность видеть заявления Путина по всем аспектам жизни россиян фактически на ежедневной основе", — сказал он.
Представитель Кремля также напомнил, что Путин является действующим главой государства, который живёт в условиях очень напряжённого графика, что кардинально отличает его от соперников на выборах.
Напомним, ближайшие выборы президента России пройдут 15, 16 и 17 марта. Центризбирком уже утвердил текст бюллетеня, в нём будут представлены четыре человека: Владимир Путин, баллотирующийся как самовыдвиженец, Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). К слову, Путин отказался от участия в "совместных агитационных мероприятиях" — дебатах на телевидении. Указывается, что действующий глава государства имел на это право.
Kremlin.ru