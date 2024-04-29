"Гордость Америки" в огне: Минобороны показало видео буксировки танка Abrams с поля боя под Авдеевкой МО РФ показало эвакуацию с Авдеевского направления американского танка Abrams 29 апреля, 09:33 Американский танк М1 Abrams. Обложка © Telegram / Минобороны РФ

Российские военнослужащие впервые отбуксировали с поля боя на Авдеевском направлении подбитый американский танк М1 Abrams. Минобороны РФ делится кадрами уничтожения и эвакуации в место дислокации ВС РФ иностранной машины.

Американский танк стал трофеем ВС РФ на Авдеевском направлении. Видео © Telegram / Минобороны РФ

"Я — Енисей. Попадание второе, танк горит. Механ [механик танка] загорелся, упал, потушился, третий вылез, три карандашика наблюдаю, на север отползают. Танк хорошо горит", — сообщил по рации российский военный после нанесения удара по Abrams.

Американский танк стал трофеем ВС РФ на Авдеевском направлении. Фото © Telegram / Минобороны РФ

Американский танк стал трофеем ВС РФ на Авдеевском направлении. Фото © Telegram / Минобороны РФ

Американский танк стал трофеем ВС РФ на Авдеевском направлении. Фото © Telegram / Минобороны РФ

Вражеский танк был подбит из ПТРК. Чтобы оттащить к себе американскую машину, российским военным пришлось сначала провести разведку для обеспечения безопасности операции. Затем изрядно потрёпанный Abrams был отбуксирован двумя российскими танками. Минобороны в деталях показало на видео, как выглядит снаружи и внутри "гордость" американской танковой промышленности после встречи с Армией России.

Как уже сообщалось, военнослужащие группировки "Центр" Армии России подбили и эвакуировали с линии боевого соприкосновения на Авдеевском направлении первый танк M1 Abrams производства США, который был передан в распоряжение ВСУ. Он присоединится к танку Leopard на Поклонной горе в Москве, где состоится выставка трофеев из зоны СВО.

Авторы Татьяна Миссуми