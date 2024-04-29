Первый трофейный Abrams присоединился к танку Leopard на выставке в Москве
"Центр" ВС РФ эвакуировал первый танк Abrams ВСУ из зоны СВО на Поклонную гору
Abrams. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Военнослужащие группировки "Центр" армии России эвакуировали с линии боевого соприкосновения на Авдеевском направлении первый танк M1 Abrams производства США, который был передан в распоряжение ВСУ. Он присоединился к танку Leopard на Поклонной горе в Москве, рассказал начальник пресс-центра группировки ВС РФ Александр Савчук.
"Сейчас бойцы группировки "Центр" успешно эвакуировали танк с фронта. В скором времени все желающие смогут увидеть его на выставке на Поклонной горе", — цитирует его РИА "Новости".
Ранее Life.ru рассказывал о том, что бойцам ВС РФ удалось подбить и эвакуировать с линии фронта машину разграждения М1150 ABV, которая создана на базе M1 Abrams. По словам обезвреживавших технику противника российских военнослужащих, сначала по оптическим приборам М1150 ударил дрон, полностью "ослепив" машину, из-за чего она сбилась с курса, выехала на минное поле, где и подорвалась.