Военнослужащие группировки "Центр" армии России эвакуировали с линии боевого соприкосновения на Авдеевском направлении первый танк M1 Abrams производства США, который был передан в распоряжение ВСУ. Он присоединился к танку Leopard на Поклонной горе в Москве, рассказал начальник пресс-центра группировки ВС РФ Александр Савчук.

"Сейчас бойцы группировки "Центр" успешно эвакуировали танк с фронта. В скором времени все желающие смогут увидеть его на выставке на Поклонной горе", — цитирует его РИА "Новости".