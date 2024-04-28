Взятый в боях за Авдеевку танк Leopard привезли на Поклонную гору в Москве
Телеканал "Звезда": В Москве на Поклонную гору привезли трофейный Leopard 2A6
Танк Leopard 2A6, взятый в битве за Авдеевку. Обложка © Телеканал "Звезда"
В Москве на Поклонную гору привезли танк немецкого производства Leopard 2A6, который был захвачен на полях специальной военной операции, передаёт телеканал "Звезда".
В Москве на Поклонную гору привезли танк Leopard 2A6, взятый в битве за Авдеевку. Видео © Телеканал "Звезда"
Его представят на выставке трофейного вооружения и военной техники, организованной Минобороны РФ. Leopard 2A6 был взят в боях за Авдеевку.
Посетители выставки также увидят свыше 30 образцов военной техники из 12 стран, включая трофейную гаубицу М777 американского производства. Выставка откроется 1 мая.
Напомним, что выставка будет работать до 1 июня. На ней будут показаны американские БМП Bradley, а также немецкие танки Leopard. Оценить "мощь" подбитого вооружения НАТО смогут все желающие. В свою очередь, в Британии заявили, что таким образом власти РФ насмехаются над западными странами.