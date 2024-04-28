В Москве на Поклонную гору привезли танк немецкого производства Leopard 2A6, который был захвачен на полях специальной военной операции, передаёт телеканал "Звезда".

Его представят на выставке трофейного вооружения и военной техники, организованной Минобороны РФ. Leopard 2A6 был взят в боях за Авдеевку.

Напомним, что выставка будет работать до 1 июня. На ней будут показаны американские БМП Bradley, а также немецкие танки Leopard. Оценить "мощь" подбитого вооружения НАТО смогут все желающие. В свою очередь, в Британии заявили, что таким образом власти РФ насмехаются над западными странами.