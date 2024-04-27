"Хороша только разгонять фермеров в Германии": В зоне СВО подбита машина М1150 на базе Abrams
Российские бойцы подбили и эвакуировали штурмовую машину М1150 на базе Abrams
Под Авдеевкой российские военные подбили и эвакуировали с линии фронта инженерную машину разграждения М1150 ABV на базе американского танка M1 Abrams. Как рассказали сами бойцы, сначала машину полностью "ослепили" благодаря попаданию российского дрона в оптические приборы, а затем дезориентированная М1150 изменила направление и заехала на минное поле. Произошёл подрыв.
Сейчас специалисты ремонтного подразделения изучают и восстанавливают трофей. Чтобы эвакуировать машину с передовой, пришлось подорвать гусеницы. Вывозили M1150 двумя тягачами.
"Масса составляет 70 тонн. Данный аппарат вязнет в нашем грунте. Эта машина, может быть, была разработана для пустынной местности, но не для чернозёма. В настоящий момент эта машина предназначена только для разгона демонстрантов-фермеров в Германии, на СВО она неприменима", — рассказал РИА "Новости" заместитель командира полка с позывным Вольск.
Кстати, ранее газета The New York Times сообщала, что российские военные за последние два месяца уничтожили пять танков Abrams, которые США поставляли Украине. Агентство Associated Press узнало, что ВСУ перестали использовать на поле боя эти танки. Причина — в активности российских беспилотников.
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