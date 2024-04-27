Под Авдеевкой российские военные подбили и эвакуировали с линии фронта инженерную машину разграждения М1150 ABV на базе американского танка M1 Abrams. Как рассказали сами бойцы, сначала машину полностью "ослепили" благодаря попаданию российского дрона в оптические приборы, а затем дезориентированная М1150 изменила направление и заехала на минное поле. Произошёл подрыв.

"Масса составляет 70 тонн. Данный аппарат вязнет в нашем грунте. Эта машина, может быть, была разработана для пустынной местности, но не для чернозёма. В настоящий момент эта машина предназначена только для разгона демонстрантов-фермеров в Германии, на СВО она неприменима", — рассказал РИА "Новости" заместитель командира полка с позывным Вольск.