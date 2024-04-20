В США раскрыли, сколько танков Abrams потеряла украинская армия за последние два месяца
NYT: Военные ВС России уничтожили пять украинских танков Abrams за два месяца
Танки Abrams. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Российские военные за последние два месяца уничтожили пять танков Abrams, которые США поставляли Украине. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
По информации издания, с начала 2024-го ещё как минимум три "Абрамса" получили незначительные повреждения. Эти танки считаются одним из самых крупных символов военной мощи США, уточнили авторы статьи. Однако ВС России наносят им "смертельный удар" с помощью беспилотников.
Кроме того, от ударов российских войск страдают и немецкие танки Leopard. По сведениям издания, как минимум 30 из них были поражены на украинском фронте. Беспилотники в зависимости от размера и оснащения могут стоить около 500 долларов, а это совсем "ничтожная инвестиция" в уничтожение Abrams, который стоит 10 миллионов долларов, говорится в материале.
Как сообщал Life.ru, на счету ВС России находится семь американских танков Abrams, поставленных украинским войскам. Первой машины ВСУ лишились 26 февраля в районе Авдеевки, второй и третьей — спустя всего несколько дней, а уже 3 марта "Упырь" уничтожил ещё один "Абрамс". 28 марта Минобороны России подтвердило информацию о пятом уничтоженном танке, а о шестой подбитой "Ланцетом" машине стало известно 31 марта. Седьмой танк российские военные поразили 1 апреля на Авдеевском направлении.