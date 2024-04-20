В США раскрыли, сколько танков Abrams потеряла украинская армия за последние два месяца

Российские военные за последние два месяца уничтожили пять танков Abrams, которые США поставляли Украине. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По информации издания, с начала 2024-го ещё как минимум три "Абрамса" получили незначительные повреждения. Эти танки считаются одним из самых крупных символов военной мощи США, уточнили авторы статьи. Однако ВС России наносят им "смертельный удар" с помощью беспилотников.

Кроме того, от ударов российских войск страдают и немецкие танки Leopard. По сведениям издания, как минимум 30 из них были поражены на украинском фронте. Беспилотники в зависимости от размера и оснащения могут стоить около 500 долларов, а это совсем "ничтожная инвестиция" в уничтожение Abrams, который стоит 10 миллионов долларов, говорится в материале.