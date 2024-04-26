Стало известно, почему ВСУ перестали использовать Abrams на поле боя

Вооружённые силы Украины перестали использовать на поле боя переданные Соединёнными Штатами танки Abrams. Как пишет Associated Press (AP) со ссылкой на свои источники в высших военных кругах США, в том числе это произошло из-за активности российских беспилотных летательных аппаратов.

В материале говорится, что эти бронемашины выведены с линии фронта. По словам заместителя председателя Объединённого комитета начальников штабов адмирала Кристофера Грейди и третьего представителя Пентагона, подтвердившего этот шаг на условиях анонимности, теперь американцы будут работать со своими украинскими коллегами над изменением тактики.

Помимо того, журналисты сообщили, что всему виной российские беспилотные летательные аппараты. Применение российскими военнослужащими ударных или разведывательных БПЛА, по словам другого анонимного источника из Минобороны США, сделало так, что "нет открытой местности, по которой можно было бы просто проехать, не опасаясь обнаружения".