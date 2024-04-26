Стало известно, почему ВСУ перестали использовать Abrams на поле боя
AP: ВСУ перестали использовать Abrams из-за уязвимости перед российскими дронами
Вооружённые силы Украины перестали использовать на поле боя переданные Соединёнными Штатами танки Abrams. Как пишет Associated Press (AP) со ссылкой на свои источники в высших военных кругах США, в том числе это произошло из-за активности российских беспилотных летательных аппаратов.
В материале говорится, что эти бронемашины выведены с линии фронта. По словам заместителя председателя Объединённого комитета начальников штабов адмирала Кристофера Грейди и третьего представителя Пентагона, подтвердившего этот шаг на условиях анонимности, теперь американцы будут работать со своими украинскими коллегами над изменением тактики.
Помимо того, журналисты сообщили, что всему виной российские беспилотные летательные аппараты. Применение российскими военнослужащими ударных или разведывательных БПЛА, по словам другого анонимного источника из Минобороны США, сделало так, что "нет открытой местности, по которой можно было бы просто проехать, не опасаясь обнаружения".
Ранее Life.ru писал, что бойцы группировки российских войск "Центр" записали на свой счёт ещё один поставленный ВСУ американский танк M1A1SA Abrams. Экипаж многотонного исполина пытался спрятать технику среди деревьев, однако это не помешало оператору барражирующего БПЛА "Ланцет" произвести точное попадание.
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