"Это неправильно": Американец огорчился, посмотрев на сгоревший Abrams на "выставке трофеев"
Американец — о выставке трофейного вооружения в Москве: Понимаю мотивацию России
Проходящую в Москве выставку трофейного вооружения западного производства посещают не только местные жители и приезжие из других российских регионов, но и иностранцы. Одним из них оказался американец, приехавший из штата Техас.
Американец огорчился, посмотрев на сгоревший Abrams на "выставке трофеев". Видео © Телеканал "Звезда"
Посмотрев на Поклонной горе на сгоревший танк Abrams и другую технику, добытую российскими военными в ходе специальной военной операции (СВО), мужчина признался: грустно видеть, как вооружение твоей страны превращается в груды сгоревшего металла, но мотивация России понятна.
"Я решил взять с собой сыновей, чтобы они посмотрели на всю эту американскую технику, которую Россия привезла с поля боя. Я не рад тому, что увидел. Мне не нравится то, что делает НАТО. Учитывая это место, парк, посвящённый Победе в Великой Отечественной войне, показывать здесь эти танки в такое мрачное время <...> Я не наслаждаюсь, видя, как военная техника моей страны попадает в Россию. Это неправильно", — подчеркнул он в беседе с телеканалом "Звезда".
Как сообщал Life.ru, 1 мая в парке Победы на Поклонной горе в Москве открылась выставка трофейного вооружения, захваченного российскими военными в зоне СВО. На площадке представлены, в частности, немецкий танк Leopard 2, американский Abrams, БМП Bradley и БТР М113. Выставка будет работать в течение всего месяца.