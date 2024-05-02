Проходящую в Москве выставку трофейного вооружения западного производства посещают не только местные жители и приезжие из других российских регионов, но и иностранцы. Одним из них оказался американец, приехавший из штата Техас.

"Я решил взять с собой сыновей, чтобы они посмотрели на всю эту американскую технику, которую Россия привезла с поля боя. Я не рад тому, что увидел. Мне не нравится то, что делает НАТО. Учитывая это место, парк, посвящённый Победе в Великой Отечественной войне, показывать здесь эти танки в такое мрачное время <...> Я не наслаждаюсь, видя, как военная техника моей страны попадает в Россию. Это неправильно", — подчеркнул он в беседе с телеканалом "Звезда".