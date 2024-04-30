"Геркулес" пополнил коллекцию захваченного вооружения на "выставке трофеев" в Москве
На "выставку трофеев" на Поклонной горе доставили американскую БРЭМ M88А1
На выставку трофеев на Поклонной горе привезли американскую БРЭМ M88А1, которую российские бойцы захватили на Авдеевском направлении. Такая машина предназначена для буксировки подбитой военной техники с поля боя. Об этом сообщили в Минобороны России.
На "выставку трофеев" в Москве доставили БРЭМ M88А1. Видео © Telegram / Минобороны РФ
"На выставочную экспозицию образцов трофейного вооружения и военной техники МО РФ на Поклонной горе доставили БРЭМ M88А1 производства США, захваченную российскими военнослужащими на Авдеевском направлении", — говорится в сообщении ведомства.
Там отметили, что выставочный комплекс, который откроется 1 мая, будет разделён на тематические зоны. Кроме того, каждый экспонат будет сопровождаться информационным стендом, на мультимедийных экранах покажут кадры уничтожения западной техники.
Напомним, 1 мая на Поклонной горе в Москве откроется выставка трофейной техники, которая была захвачена в зоне специальной военной операции. Там вблизи можно будет рассмотреть американские БМП Bradley, немецкие танки Leopard и ещё более 30 видов западного вооружения. Ранее Минобороны показало, как на Поклонную гору везут подбитый ВС РФ танк Abrams. Выставка продлится до начала июня.
Telegram / Минобороны РФ