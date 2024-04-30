"Геркулес" пополнил коллекцию захваченного вооружения на "выставке трофеев" в Москве

На выставку трофеев на Поклонной горе привезли американскую БРЭМ M88А1, которую российские бойцы захватили на Авдеевском направлении. Такая машина предназначена для буксировки подбитой военной техники с поля боя. Об этом сообщили в Минобороны России.

На "выставку трофеев" в Москве доставили БРЭМ M88А1. Видео © Telegram / Минобороны РФ

"На выставочную экспозицию образцов трофейного вооружения и военной техники МО РФ на Поклонной горе доставили БРЭМ M88А1 производства США, захваченную российскими военнослужащими на Авдеевском направлении", — говорится в сообщении ведомства.

Там отметили, что выставочный комплекс, который откроется 1 мая, будет разделён на тематические зоны. Кроме того, каждый экспонат будет сопровождаться информационным стендом, на мультимедийных экранах покажут кадры уничтожения западной техники.