Китайские соцсети взорвали видео с "трофеями-американцами" и "немцами" в центре Москвы
Китайцы делятся в Сети роликами с "выставки трофеев" на Поклонной горе в Москве
Китайские соцсети публикуют видео с выставки трофеев из зоны СВО в Москве. Обложка © Telegram / Mash
Китайцы массово публикуют в соцсетях видео с Поклонной горы в Москве, где готовится к открытию выставка трофеев из зоны СВО, пишет Mash. Пользователи из КНР удивляются многообразию техники из разных стран НАТО и соглашаются, что Россия фактически вынуждена воевать с Западом.
Китайские соцсети публикуют видео с выставки трофеев из зоны СВО в Москве. Видео © Telegram / Mash
Ролики появились в том числе в таких популярных китайских соцсетях, как TikTok, BiliBili. Трофейные Leopard, Bradley и другая зарубежная техника представлены "во всей красе". Китайцы уверены, что Россия наглядно разрушила миф о превосходстве натовского вооружения, выставляя напоказ подбитые американские и немецкие танки.
Напомним, 1 мая на Поклонной горе в Москве откроется выставка трофейной техники из зоны СВО. На экспозиции в том числе представят американские БМП Bradley и немецкие танки Leopard. А Минобороны РФ показало, как с Авдеевского направления везут на Поклонную гору подбитый российскими войсками американский танк Abrams. Выставка будет работать до начала июня. В Британии обиделись и назвали демонстрацию трофеев насмешкой над Западом.