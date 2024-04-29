Китайские соцсети взорвали видео с "трофеями-американцами" и "немцами" в центре Москвы

Китайцы делятся в Сети роликами с "выставки трофеев" на Поклонной горе в Москве

Китайцы массово публикуют в соцсетях видео с Поклонной горы в Москве, где готовится к открытию выставка трофеев из зоны СВО, пишет Mash. Пользователи из КНР удивляются многообразию техники из разных стран НАТО и соглашаются, что Россия фактически вынуждена воевать с Западом.