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Китайские соцсети взорвали видео с "трофеями-американцами" и "немцами" в центре Москвы

Китайцы делятся в Сети роликами с "выставки трофеев" на Поклонной горе в Москве

29 апреля, 12:47
Китайские соцсети публикуют видео с выставки трофеев из зоны СВО в Москве. Обложка © Telegram / Mash

Китайские соцсети публикуют видео с выставки трофеев из зоны СВО в Москве. Обложка © Telegram / Mash

Китайцы массово публикуют в соцсетях видео с Поклонной горы в Москве, где готовится к открытию выставка трофеев из зоны СВО, пишет Mash. Пользователи из КНР удивляются многообразию техники из разных стран НАТО и соглашаются, что Россия фактически вынуждена воевать с Западом.

Китайские соцсети публикуют видео с выставки трофеев из зоны СВО в Москве. Видео © Telegram / Mash

Ролики появились в том числе в таких популярных китайских соцсетях, как TikTok, BiliBili. Трофейные Leopard, Bradley и другая зарубежная техника представлены "во всей красе". Китайцы уверены, что Россия наглядно разрушила миф о превосходстве натовского вооружения, выставляя напоказ подбитые американские и немецкие танки.

Сотни москвичей пришли к парку Победы перед открытием "выставки трофеев"
Сотни москвичей пришли к парку Победы перед открытием "выставки трофеев"

Напомним, 1 мая на Поклонной горе в Москве откроется выставка трофейной техники из зоны СВО. На экспозиции в том числе представят американские БМП Bradley и немецкие танки Leopard. А Минобороны РФ показало, как с Авдеевского направления везут на Поклонную гору подбитый российскими войсками американский танк Abrams. Выставка будет работать до начала июня. В Британии обиделись и назвали демонстрацию трофеев насмешкой над Западом.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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