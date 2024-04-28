Сотни москвичей пришли к парку Победы перед открытием "выставки трофеев"

1 мая в Москве откроется выставка трофейной техники, но на Поклонную гору уже привезли более 30 экспонатов. Сотни жителей и гостей столицы уже пришли посмотреть на завершение подготовительных работ. Пока посетители могут фотографировать образцы только через заграждения.

Парк Победы перед открытием выставки трофеев. Фото © VK / Никита Глаголев

На площади сейчас стоят танки Leopard 2A6 и T-72, немецкая БМП Marder, американская БМП Bradley, БТР М113 и бронемашина MaxxPro, турецкий бронеавтомобиль BMC Kirpi, британская бронемашина Mastiff, французский танк AMX-10RC, а также шведская БМП CV90. Все эти экспонаты были получены российскими военными в ходе СВО.

Кстати, для всех желающих будет открыта не только крупная техника. В шатре рядом с выставкой можно будет посмотреть различные системы связи, мины, ручные гранатомёты и другое вооружение западных стран. Также здесь будут представлены терминал Starlink и БПЛА "Баба-яга".