Правительство РФ ушло в отставку

"Правительство, следуя нормам Конституции и федерального конституционного закона, сложило свои полномочия перед вновь избранным Президентом России. Распоряжение об этом подписано", — говорится в сообщении кабмина.

Напомним, что, согласно закону, не позднее чем через две недели после официального вступления в должность президент РФ должен представить кандидатуру премьер-министра. Депутаты Госдумы в течение недели должны утвердить её или отклонить. После этого уже назначенный премьер вносит в парламент кандидатуры своих заместителей и гражданских министров, а палата должна их утвердить или отклонить.