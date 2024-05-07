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7 мая, 09:53

Правительство РФ ушло в отставку

Правительство России сложило полномочия перед вновь избранным президентом Владимиром Путиным. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин сразу после инаугурации главы государства.

"Правительство, следуя нормам Конституции и федерального конституционного закона, сложило свои полномочия перед вновь избранным Президентом России. Распоряжение об этом подписано", — говорится в сообщении кабмина.

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Напомним, что, согласно закону, не позднее чем через две недели после официального вступления в должность президент РФ должен представить кандидатуру премьер-министра. Депутаты Госдумы в течение недели должны утвердить её или отклонить. После этого уже назначенный премьер вносит в парламент кандидатуры своих заместителей и гражданских министров, а палата должна их утвердить или отклонить.

А вот пятерых федеральных министров назначает лично президент России после консультаций с Советом Федерации. Это главы Минобороны, МВД, МЧС, Минюста и МИД.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Александр Астафьев

Александра Вишнякова
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