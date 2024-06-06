Путин провёл ночь в петербургских музеях

Президент России Владимир Путин после продолжительной встречи с главами мировых информагентств посетил Царское Село, где ознакомился с выставкой в честь 225-летия со дня рождения поэта Александра Пушкина. В рамках ночной экскурсии политику показали и воссозданные залы музея-лицея имени русского классика, рассказали в пресс-службе Кремля.

Главе государства показали шинельную комнату, столовую, учебные классы, художественную мастерскую и больницу на втором этаже бывшего Императорского Царскосельского лицея. Эти залы были утрачены в середине XIX века. Затем политик осмотрел выставку "Поэт и царь" в Камероновой галерее Екатерининского парка. Пояснения Путину давала директор музея-заповедника Ольга Таратынова.

Путину провели экскурсию по выставке в честь 225-летия Пушкина в Царском Селе. Видео © Telegram / Кремль. Новости