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6 июня, 01:39

Путин провёл ночь в петербургских музеях

Путину провели экскурсию по выставке в Царском Селе в честь 225-летия Пушкина

Владимир Путин в Камероновой галерее Екатерининского парка. Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Владимир Путин в Камероновой галерее Екатерининского парка. Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Президент России Владимир Путин после продолжительной встречи с главами мировых информагентств посетил Царское Село, где ознакомился с выставкой в честь 225-летия со дня рождения поэта Александра Пушкина. В рамках ночной экскурсии политику показали и воссозданные залы музея-лицея имени русского классика, рассказали в пресс-службе Кремля.

Главе государства показали шинельную комнату, столовую, учебные классы, художественную мастерскую и больницу на втором этаже бывшего Императорского Царскосельского лицея. Эти залы были утрачены в середине XIX века. Затем политик осмотрел выставку "Поэт и царь" в Камероновой галерее Екатерининского парка. Пояснения Путину давала директор музея-заповедника Ольга Таратынова.

Путину провели экскурсию по выставке в честь 225-летия Пушкина в Царском Селе. Видео © Telegram / Кремль. Новости

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Напомним, что 6 июня в нашей стране празднуется День русского языка, который многие помнят по прошлому названию — Пушкинский праздник поэзии. Именно в этот день 225 лет назад на свет появился великий поэт Александр Пушкин.

Илья Пушкарев
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