Триумфальный столп и новые небоскрёбы: Миллер рассказал Путину о планах развития "Лахта-центра" в Петербурге

Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер рассказал президенту России Владимиру Путину о создании 82-метрового памятника, который возведут перед "Лахта-центром" в Петербурге. Сооружение будет знаменовать победу России в Северной войне.

"Триумфальная колонна, 82 метра, она была приурочена к победе в Северной войне и провозглашению Российской империи 2 ноября 1721 года. Это задумал Пётр Алексеевич Романов", — сказал Миллер.

Миллер рассказал Путину о планах развития "Лахта-центра" в Санкт-Петербурге. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Он отметил, что планы центра на памятнике не заканчиваются. На территории также построят два небоскрёба — высотой 555 и 703 метра. Миллер подчеркнул, что два года потребовалось на создание проектов, которых ещё не видела мировая архитектура.

Миллер рассказал Путину о планах развития "Лахта-центра" в Санкт-Петербурге. Видео © Telegram / Кремль. Новости