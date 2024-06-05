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5 июня, 17:34

Триумфальный столп и новые небоскрёбы: Миллер рассказал Путину о планах развития "Лахта-центра" в Петербурге

Миллер рассказал Путину о создании 82-метрового памятника перед "Лахта-центром"

Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер рассказал президенту России Владимиру Путину о создании 82-метрового памятника, который возведут перед "Лахта-центром" в Петербурге. Сооружение будет знаменовать победу России в Северной войне.

"Триумфальная колонна, 82 метра, она была приурочена к победе в Северной войне и провозглашению Российской империи 2 ноября 1721 года. Это задумал Пётр Алексеевич Романов", — сказал Миллер.

Миллер рассказал Путину о планах развития "Лахта-центра" в Санкт-Петербурге. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Он отметил, что планы центра на памятнике не заканчиваются. На территории также построят два небоскрёба — высотой 555 и 703 метра. Миллер подчеркнул, что два года потребовалось на создание проектов, которых ещё не видела мировая архитектура.

Миллер рассказал Путину о планах развития "Лахта-центра" в Санкт-Петербурге. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Путин на ПМЭФ встретится с главами информагентств из недружественных стран
Путин на ПМЭФ встретится с главами информагентств из недружественных стран

Напомним, Путин прибыл на встречу с зарубежными журналистами в "Лахта-центр" в Санкт-Петербурге. Life.ru публиковал фотографии, на которых Миллер рассказывает главе государства о дальнейших планах по развитию комплекса.

Обложка ©

Telegram / Кремль. Новости

Александра Мышляева
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