Путин на ПМЭФ встретится с главами информагентств из недружественных стран
Сегодня президент России встретится с главами мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Среди участников конференции будут и представители стран, враждебно настроенных по отношению к РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Это будут и агентства из недружественных стран, крупнейшие мировые агентства, а также официальные государственные агентства дружественных нам и даже партнёрских государств", — сказал представитель Кремля.
Как писал Life.ru, 27-й ПМЭФ пройдёт с 5 по 8 июня в Санкт-Петербурге. В этом году основная тема форума: "Основа многополярности — формирование новых центров роста". Ранее стало известно, что в рамках мероприятия Путин встретится с президентом Боливии Луисом Арсе. Кстати, на ПМЭФ-2024 подтвердили участие представители из 136 стран. Из них 45 государств представят политические деятели.
Life.ru