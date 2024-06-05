Путин на ПМЭФ встретится с главами информагентств из недружественных стран

Сегодня президент России встретится с главами мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Среди участников конференции будут и представители стран, враждебно настроенных по отношению к РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Это будут и агентства из недружественных стран, крупнейшие мировые агентства, а также официальные государственные агентства дружественных нам и даже партнёрских государств", — сказал представитель Кремля.