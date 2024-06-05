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Регион
5 июня, 11:41

Путин на ПМЭФ встретится с главами информагентств из недружественных стран

Сегодня президент России встретится с главами мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Среди участников конференции будут и представители стран, враждебно настроенных по отношению к РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Это будут и агентства из недружественных стран, крупнейшие мировые агентства, а также официальные государственные агентства дружественных нам и даже партнёрских государств", — сказал представитель Кремля.

Названы темы выступления Путина на ПМЭФ, и СВО — в их числе
Названы темы выступления Путина на ПМЭФ, и СВО — в их числе

Как писал Life.ru, 27-й ПМЭФ пройдёт с 5 по 8 июня в Санкт-Петербурге. В этом году основная тема форума"Основа многополярности — формирование новых центров роста". Ранее стало известно, что в рамках мероприятия Путин встретится с президентом Боливии Луисом Арсе. Кстати, на ПМЭФ-2024 подтвердили участие представители из 136 стран. Из них 45 государств представят политические деятели.

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Life.ru

Александр Юнашев
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