Названы темы выступления Путина на ПМЭФ, и СВО — в их числе
Ушаков: Во время выступления Путина на ПМЭФ наверняка будет звучать тема Украины
Президент Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) выскажется о ситуации в национальной и мировой экономике и затронет политическую обстановку. Об этом сообщил журналистам во вторник, 4 июня, помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.
Ожидается, что Путин "охарактеризует положение дел в российской экономике, даст оценку её функционированию в условиях специальной военной операции". Наверняка будет звучать и тема Украины, отметил Ушаков.
"Естественно, в ходе ответов на вопросы, как всегда, президент ответит, я думаю, на многочисленные вопросы по международной проблематике, в том числе касающиеся и украинского кризиса", — добавил помощник президента.
Как писал Life.ru, 27-й ПМЭФ пройдёт с 5 по 8 июня в Санкт-Петербурге. Участие в нём подтвердили 136 стран и территорий. В городе уже активно готовятся к проведению мероприятия. Основная тема форума: "Основа многополярности — формирование новых центров роста". Владимир Путин примет участие в пленарном заседании форума в пятницу, 7 июня, а после этого встретится с представительницами общероссийской общественной организации "Женщины бизнеса".
Life.ru / Павел Баранов