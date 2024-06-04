Названы темы выступления Путина на ПМЭФ, и СВО — в их числе

Президент Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) выскажется о ситуации в национальной и мировой экономике и затронет политическую обстановку. Об этом сообщил журналистам во вторник, 4 июня, помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.

Ожидается, что Путин "охарактеризует положение дел в российской экономике, даст оценку её функционированию в условиях специальной военной операции". Наверняка будет звучать и тема Украины, отметил Ушаков.