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Регион
4 июня, 14:14

Названы темы выступления Путина на ПМЭФ, и СВО — в их числе

Ушаков: Во время выступления Путина на ПМЭФ наверняка будет звучать тема Украины

Президент Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) выскажется о ситуации в национальной и мировой экономике и затронет политическую обстановку. Об этом сообщил журналистам во вторник, 4 июня, помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.

Ожидается, что Путин "охарактеризует положение дел в российской экономике, даст оценку её функционированию в условиях специальной военной операции". Наверняка будет звучать и тема Украины, отметил Ушаков.

"Естественно, в ходе ответов на вопросы, как всегда, президент ответит, я думаю, на многочисленные вопросы по международной проблематике, в том числе касающиеся и украинского кризиса", — добавил помощник президента.

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Как писал Life.ru, 27-й ПМЭФ пройдёт с 5 по 8 июня в Санкт-Петербурге. Участие в нём подтвердили 136 стран и территорий. В городе уже активно готовятся к проведению мероприятия. Основная тема форума"Основа многополярности — формирование новых центров роста". Владимир Путин примет участие в пленарном заседании форума в пятницу, 7 июня, а после этого встретится с представительницами общероссийской общественной организации "Женщины бизнеса".

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Life.ru / Павел Баранов

Марина Калегина
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