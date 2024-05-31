Названо число стран, которые приедут на ПМЭФ

Участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) подтвердили 136 государств и территорий. Как отметили в пресс-службе фонда "Росконгресс", в числе посетителей 17 100 гостей и участников, а также 3400 журналистов. По словам советника российского лидера, ответственного секретаря организационного комитета ПМЭФ Антона Кобякова, в настоящее время эта площадка является одним из суверенных центров мирового развития.