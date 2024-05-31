Названо число стран, которые приедут на ПМЭФ
"Росконгресс": Участие в ПМЭФ-2024 подтвердили 136 стран и территорий
Участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) подтвердили 136 государств и территорий. Как отметили в пресс-службе фонда "Росконгресс", в числе посетителей 17 100 гостей и участников, а также 3400 журналистов. По словам советника российского лидера, ответственного секретаря организационного комитета ПМЭФ Антона Кобякова, в настоящее время эта площадка является одним из суверенных центров мирового развития.
"ПМЭФ выполняет исторически сложившуюся уникальную миссию по поддержанию глобального баланса сил и выстраиванию многополярной международной системы, обеспечению условий для развития на основе объединительной и конструктивной повестки дня, продиктованной национальными интересами РФ", — отметил он.
Кобяков добавил, что показатель интереса к ПМЭФ вышел на доковидный уровень. По его словам, период восстановления деловой активности завершён и Россия находится в фазе роста.
Как сообщал Life.ru, 27-й ПМЭФ проведут с 5 по 8 июня в Санкт-Петербурге. Городские власти и службы приступили к активной подготовке к мероприятию. Упор делается на облагораживание территорий, которые прилегают к основным площадкам, где будет проводиться мероприятие, и приведение дорог в надлежащее состояние. Основная тема форума: "Основа многополярности — формирование новых центров роста". Выступление президента РФ Владимира Путина на ПМЭФ состоится 7 июня.
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