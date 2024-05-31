Умерла Анастасия Заворотнюк
Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Петербургский международный экономический форум – 2024: анонс главного экономического события

Петербургский международный экономический форум — важнейшее международное экономическое событие, которое ежегодно проходит в России. В этом году форум соберётся в северной столице уже в 27-й раз. Лайф подготовил самую актуальную информацию о предстоящем событии.

30 мая, 22:05
Президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания XXV Петербургского международного экономического форума. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

Президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания XXV Петербургского международного экономического форума. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

С 5 по 8 июня 2024 года в Санкт-Петербурге пройдёт главное экономическое событие года. На несколько дней Северная столица станет центром деловой активности представителей ведущих экономик мира. Ключевой темой мероприятия станет "Основа многополярности — формирование новых центров роста".

Петербургский международный экономический форум имеет славную историю становления. В разные годы он собирал на своих площадках политических лидеров со всего мира, представителей крупнейшего бизнеса, став за 26 лет поистине уникальным местом глубокой кооперации государства и бизнеса. С 2006 года форум проводится под патронатом и с участием президента Российской Федерации. Владимир Владимирович Путин придаёт огромное значение данному мероприятию и регулярно в нём участвует. Форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.

В прошлом году на ПМЭФ-2023 в реальном и виртуальном форматах приняло участие более 17 000 гостей из 130 стран мира. На площадке форума было подписано более 900 соглашений на общую сумму 3 трлн 860 млрд рублей.

Главные новости с площадки Петербургского экономического форума — на сайте Лайфа.

Участники ПМЭФ-2024

Несмотря на давление западных стран, Россия не осталась в изоляции. Экономическая жизнь, деловая активность внутри страны продолжается, и этим уникальным опытом Россия готова делиться с партнёрами. "Разворот на Восток", анонсированный президентом России, открыл для нас новые возможности, новые рынки, новые технологии.

Гости МПЭФ-2023. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Гости МПЭФ-2023. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Форум в очередной раз показывает интерес десятков стран развиваться вместе с Россией, укреплять сотрудничество и кооперации.

"В настоящее время подтвердили участие в ПМЭФ более 12 000 человек из 128 стран и территорий", — сообщил Антон Кобяков, советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ.

Площадка ПМЭФ — это всегда, из года в год, самые авторитетные эксперты и специалисты, представители власти. Но в нынешний непростой, очевидно, исторический момент послушать и пообщаться с людьми, понимающими сложные мировые процессы, особенно важно. И эту уникальную возможность в столь концентрированном объёме даёт ПМЭФ. Мир уже изменился, экономический центр, финансовый, технологический переместились в Азию, поэтому сегодня особое внимание специалистам именно из стран этой части света.

Между тем Африка опять становится одним из самых перспективных рынков, вот уже и европейские страны борются за внимание стран континента, а лучшие эксперты приезжают к нам, выступают на площадке ПМЭФ. Бизнес стран Южной Америки выходит на ведущие позиции во многих отраслях экономики, и мы с удовольствием фиксируем, что рассказать о своём опыте они стремятся на российской дискуссионной площадке.

Важно отметить и то, что даже умные и интересные западные экономисты предпочитают вести диалог именно в рамках деловой программы ПМЭФ. По сути, ПМЭФ сегодня — это главная экспертная площадка мира и высокий уровень доверия. Именно на площадке ПМЭФ формируются и оттачиваются в дискуссиях смыслы, которые повлияют не только и не столько на нашу страну, но на весь мир.

Гости МПЭФ-2023. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Гости МПЭФ-2023. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Эти и многие другие вопросы на сессиях форума, а также в рамках двусторонних встреч обсудят высокие гости из Китая, Ирана, Индии, Африки, Венесуэлы, Омана, ЕАЭС – АСЕАН, Казахстана, Абхазии, Азербайджана, Кыргызстана.

Ранее Лайф сообщал, что на сессии "Объединение культур и традиций в современных межкультурных проектах" выступит известный на весь мир музыкант и режиссёр Эмир Кустурица.

Владимир Путин на ПМЭФ

Выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей в апреле, Владимир Путин призвал крупный бизнес традиционно принять участие в Петербургском международном форуме в этом году. Ожидается, что сам президент примет участие в главных сессиях форума, а также на полях мероприятия проведёт ряд международных встреч.

28 мая Геннадий Зюганов сообщил, что Владимир Путин выступит на ПМЭФ-2024 7 июня, в третий день работы форума.

Президент Российской Федерации Владимир Путин. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Президент Российской Федерации Владимир Путин. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Программа форума и даты

Торжественное открытие форума состоится 6 июня в 13:00.

Деловая программа, на которую и направлено самое большое внимание, будет проходить с 6 по 8 июня. Её разделят на четыре тематических блока: "Переход к многополярной модели мировой экономики", "Российская экономика: цели и задачи нового цикла", "Технологии, обеспечивающие лидерство", "Здоровое общество, традиционные ценности и социальное развитие — приоритеты государства".

Первый день форума

5 июня в рамках ПМЭФ состоится форум "Лекарственная безопасность". В мероприятии примут участие официальные делегации стран БРИКС. В рамках форума состоится совещание регуляторных органов в здравоохранении стран БРИКС. Кроме того, в первый день состоится форум малого и среднего предпринимательства.

10:00–11:30

День сегодняшний — взгляд в будущее. "Фарма-2030" и курс на долгосрочное планирование.

10:00–11:30

Ожирение — глобальная эпидемия XXI века?

10:00–11:30

Будущее в диагностике и лечении аутоиммунных заболеваний.

10:00–11:30

Новые подходы к обращению лекарственных препаратов.

12:15–13:45

Лекарственная безопасность на пространстве БРИКС.

14:30–16:00

Инновационная фармацевтика на пути к прогрессу. Как стимулировать развитие отрасли?

14:30–16:00

Женщины в фармацевтике и здравоохранении: вместе за здоровое общество.

14:30–16:00

Сделано в России. Как отечественной фармацевтической продукции завоевать доверие потребителя?

14:30–16:00

Еда как лекарство.

14:30–16:00

Редкие заболевания. Инновационные подходы в терапии, обеспечении пациентов и создание отечественного производства орфанных препаратов.

14:30–16:30

Круглый стол регуляторов стран БРИКС в сфере обращения медицинской продукции.

16:45–18:15

Генетика как ключ к новым возможностям в сохранении здоровья.

16:45–18:30

Заседание регуляторов стран БРИКС в сфере обращения медицинской продукции и представителей фармацевтического бизнеса.

16:45–18:15

Медицина будущего: биомедицинские технологии для создания новых лекарственных препаратов.

16:45–18:15

Безопасная красота: как совместить доступность и качество препаратов для инъекционной эстетической медицины?

Стенд на ПМЭФ-2023. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Стенд на ПМЭФ-2023. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Второй день форума

Начиная с 6 июня стартует деловая программа ПМЭФ, где представлены главные мероприятия. В первую очередь это бизнес-диалоги, которые пройдут в двустороннем формате. Также во второй день форума состоится торжественное открытие с участием президента. Мероприятия деловой программы:

09:00–10:15

Северный морской путь: расширяя арктические горизонты.

09:00–10:15

Квалификация будущего: рынок труда и перспективные задачи подготовки кадров в условиях технологических изменений.

09:00–10:15

Рейтинг успеха: инвестиции в профессионалов будущего.

09:00–10:15

Расширение БРИКС. Новые возможности делового сотрудничества.

09:00–10:15

Ориентиры современного общества: курс на нравственную безопасность.

09:00–10:15

Объединение культур и традиций в современных межкультурных проектах.

09:00–10:15

Все в парк! Стратегии и практики успеха креативных устойчивых городов.

09:00–10:15

Роль бизнеса в формировании инклюзивной культуры и этики инклюзии.

09:00–10:15

Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей.

09:00–10:15

Планы развития малых городов: миссия выполнима?

09:00–10:15

Контроль (надзор): мораторий нельзя отменить. Где поставить запятую?

09:00–10:15

Время жить в России.

09:00–11:00

Заседание Электроэнергетического совета СНГ.

09:00–10:15

Проекты по климатической адаптации — новые возможности или обременения для экономики?

09:00–10:15

Российский автопром: второе рождение в новых реалиях.

09:00–10:15

Диалог власти и бизнеса: как маркировка усиливает потенциал отечественного бизнеса.

09:00–10:15

Счастливый пассажир не только в столице. Когда?

09:00–10:15

Шеринг-экономика в кибербезопасности. Международная консолидация и обмен опытом.

09:00–10:15

Цифровое небо: технологии глобального лидерства России для массового применения беспилотной авиации.

10:00–17:30

Роль БРИКС в поиске нового миропорядка.

11:00–12:15

Экологические горизонты – 2030: инвестиции в циркулярность.

11:00–12:15

Союзное государство: 25 лет интеграции — итоги и новые задачи.

11:00–12:15

Вода дороже золота.

11:00–12:15

Переходное финансирование: открывая возможности для энергоперехода в БРИКС.

11:00–12:15

Развитие сотрудничества стран БРИКС в алмазно-бриллиантовой отрасли.

11:00–12:15

Перспективы развития делового сотрудничества в рамках ШОС в современных условиях.

11:00–12:15

Российская газохимия: вызовы и перспективы.

11:00–12:15

Банки или маркетплейсы: чей финтех круче?

11:00–12:15

Роль государств БРИКС в обеспечении мировой продовольственной безопасности.

11:00–12:15

Образ героя. Как современный кинематограф и медиа отвечают на запрос государства и общества.

11:00–12:15

Процветание регионов через взаимосвязь всех элементов социально-экономического развития.

11:00–12:15

Совершенствование налоговой системы: справедливость, сбалансированность, стабильность.

11:00–12:15

Внешний аудит как инструмент совершенствования государственного управления.

11:00–12:15

Научно-технологические векторы России.

11:00–12:15

БИЗНЕС-ДИАЛОГ

ЕАЭС – АСЕА.

11:00–12:15

Трансформация бизнеса в интересах клиента в основных индустриях розничного рынка.

11:00–12:15

Нет времени ждать: участие финансовых институтов и организаций ОПК в реализации национальных проектов технологического суверенитета.

11:00–12:15

Россия – ОАЭ

БИЗНЕС-ДИАЛОГ.

11:00–12:15

Архитектура мирового порядка: взгляд из России.

11:00–12:15

"Россия": вместе создаём будущее.

11:00–12:30

Круглый стол в формате "БРИКС плюс" по вопросам международного транспортного коридора "Север – Юг".

13:00–14:00

Торжественное открытие форума.

15:00–16:15

Будущее рынка нефти и газа: перспективы глобального спроса и планы производителей.

15:00–16:15

Мировые тренды в платежах: новые возможности и новые решения.

15:00–16:15

Здоровьесбережение населения в интересах государственной политики.

15:00–16:15

Химия высоких переделов в эпоху технологического суверенитета: реалии и потребности.

15:00–16:15

Великие культуры: новые возможности развития творческого взаимодействия стран БРИКС.

15:00–16:15

Туризм и индустрия гостеприимства: новые механизмы государственной поддержки.

15:00–16:15

Медийный спорт: феномен и потенциал.

15:00–16:15

Россия – Китай

БИЗНЕС-ДИАЛОГ. При поддержке АО "Российский экспортный центр".

15:00–16:15

Международное межрегиональное сотрудничество: экономика возможностей.

15:00–16:15

Большое Евразийское партнёрство как новый полюс роста: потенциал и перспективы.

15:00–16:15

Россия – Оман

БИЗНЕС-ДИАЛОГ.

15:00–16:15

Стратегии развития: как мегатренды влияют на экономический потенциал женщин.

15:00–16:15

Климатическая повестка ЕАЭС, ШОС, БРИКС: партнёрство для устойчивого развития.

15:00–16:15

Конфликт или гармония? Секрет правильного развития в XXI веке.

15:00–16:15

Технологический горизонт: модели несырьевого экспорта.

15:00–16:15

Российское вино как национальное достояние. Формирование нового культурного кода.

15:00–16:15

Эффективность и справедливость: христианский взгляд на социально-экономическое развитие.

15:00–16:15

Пространственные данные — основа развития территорий.

15:00–16:15

Есть что есть: скатерть-самобранка.

15:00–16:15

Справится ли поколение Y с болезнью Х.

17:00–18:15

Новые горизонты научной дипломатии в условиях неопределённости. Что можно сделать прямо сейчас?

17:00–18:15

Реквием по Европе: новая эра международного сотрудничества.

17:00–18:15

Кто закалит сталь? Обеспечение предприятий квалифицированными кадрами.

17:00–18:15

Индустрия контента: инвестиции в новый медиаландшафт.

17:00–18:15

Дубай – Баку: от энергетики к финансам.

17:00–18:15

Развитие технологий в здравоохранении: на пути к здоровой жизни.

17:00–18:15

Инклюзивный рост для устойчивого будущего.

17:00–18:15

Люди, которые меняют мир. Каким будет новое индустриальное кино?

17:00–18:15

Россия – Латинская Америка

БИЗНЕС-ДИАЛОГ.

17:00–18:15

Промышленный майнинг — стратегическое направление для международного сотрудничества.

17:00–18:15

Финансовая культура как драйвер экономического развития государства.

17:00–18:15

Шаг в будущее: кадры для экономики данных.

17:00–18:15

МСП 2.0: путь к бизнесу завтрашнего дня.

17:00–18:15

Россия – Африка

БИЗНЕС-ДИАЛОГ.

17:00–18:15

Развитие инфраструктуры объектов культуры как драйвер развития экономики культуры государства.

17:00–18:15

Искусственный интеллект: новые возможности или упущенная выгода.

Стенд на ПМЭФ-2023. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Стенд на ПМЭФ-2023. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Третий день форума

7 июня продолжается деловая программа форума. Вот её мероприятия:

08:30–10:00

Международное продвижение. Разработка новых туристских предложений и продуктов.

09:00–10:00

Семейные ценности и традиции как фундамент устойчивого развития.

09:00–10:00

Защита прав граждан в Интернете как вопрос экономической безопасности.

09:00–10:00

Россия – Азербайджан

БИЗНЕС-ДИАЛОГ.

09:00–10:00

Российская экономика данных: задавая векторы развития до 2050 года.

09:00–10:00

Биомедицинские технологии — основа технологического суверенитета.

09:00–10:00

Цифровая торговля: от адаптации к инновациям.

09:00–10:00

Борьба с нелегальной конкуренцией, или Как вернуть в бюджет сотни миллиардов рублей.

09:00–10:00

В начале будущего. Как кооперация фондов способствует росту потенциала стран БРИКС.

09:00–10:00

Эволюция правового регулирования корпоративных отношений в современных условиях.

09:00–10:00

Глобальный vs локальный: как продвигать креативный продукт, основанный на собственной идентичности.

09:00–10:00

Будущие технологии: или мы сегодня, или завтра за нас.

09:00–10:00

Арктический план.

09:00–10:00

Использование кадрового потенциала стран БРИКС для развития российской экономики.

10:30–11:30

"Империя зла": смог ли Запад демонизировать Россию?

10:30–11:30

Экономика здоровья. Как эффективно управлять здоровьем и повышать качество жизни населения.

10:30–11:30

Что мы едим: вчера, сегодня, завтра. Роль питания в устойчивом развитии.

10:30–11:30

Город и семья.

10:30–11:30

Музеи: центры развития современных компетенций в области креативных индустрий.

10:30–11:30

Женское лидерство в инвестициях.

10:30–11:30

Россия – Индия

БИЗНЕС-ДИАЛОГ.

10:30–11:30

Глобальные проекты российского спорта.

10:30–11:30

Технологическое предпринимательство — основа развития экономики России.

10:30–11:30

Технологичный разговор.

10:30–11:30

Защита транснационального экономического оборота: юридические инструменты.

10:30–11:30

Презентация результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России.

10:30–11:30

Стабильность, предсказуемость и прозрачность ведения бизнеса как факторы роста экономики.

10:30–11:30

Риск-контроль: инструменты государственной поддержки для управления рисками инвестиций.

10:30–11:30

Партнёрство как механизм реализации прорывных решений.

10:30–11:30

Кадры решают!

10:30–11:30

Законы машины: создание регуляторных ограничений для ИИ.

12:00–13:00

Просто фантастика: образ будущего как ключевой фактор развития экономики и общества в XXI веке.

12:00–13:00

Как в старой сказке: какие жанры будут главными в кинематографе и медиа?

12:00–13:00

Ресурсы роста сельских территорий. Возможен ли в России феномен "деревень Таобао"?

12:00–13:00

Международный и национальный опыт регулирования сферы искусственного интеллекта. Наилучшие практики.

12:00–13:00

Финансовый суверенитет и макроэкономика: практические шаги и стратегические цели.

12:00–13:00

Трансформация в интересах глобального роста: роль финансового сектора в достижении стратегических целей развития.

12:00–13:00

Частный российский бизнес – 2030.

12:00–13:00

Здоровьесберегающие технологии: путь к долголетию.

12:00–13:00

Биоэкономика: инновации и биопроизводство.

12:00–13:00

Искусство без границ: развитие культурной дипломатии.

12:00–13:00

10 лет ЕАЭС: эффекты, приоритеты, перспективы.

12:00–13:00

Регулирование маркетплейсов: необходимость или новый стимул для развития?

12:00–13:00

Право на здоровье в новом мире. От теории к практике.

12:00–13:00

Не просто стройка: развитие инфраструктуры как драйвер экономического роста.

12:00–13:00

Не просто стройка: развитие инфраструктуры как драйвер экономического роста.

12:00–13:00

Презентация национального стандарта "Индекс деловой репутации (ЭКГ-рейтинг)".

12:00–13:00

Суверенная логистика России. Поехали!

Стенд на ПМЭФ-2023. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Стенд на ПМЭФ-2023. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Четвёртый, заключительный день форума

8 июня продолжается деловая программа форума, однако количество мероприятий гораздо меньше, чем в предыдущие два дня.

08:30–10:00

Инновационная экономика: от цифры к данным, от технологического суверенитета к технологическому лидерству.

10:00–11:15

Развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества России и Китая в области рыболовства и аквакультуры.

10:00–11:15

Новые медиа многополярного мира.

12:00–13:15

Полицентричность как норма будущего мира без колоний и гегемонов.

12:00–13:15

Экосистемы прогресса: международный диалог технопарков.

12:00–13:15

Чувствительные данные: трансформация анализа потребительского рынка, консалтинга и аудита в России.

Стенд с флагами регионов России на XXVI Петербургском международном экономическом форуме. Фото © ТАСС /

Стенд с флагами регионов России на XXVI Петербургском международном экономическом форуме. Фото © ТАСС /

Билеты на ПМЭФ

В этом году организаторы предусматривают два вида участия в ПМЭФ, разделённые по пакетам "Участник" и "Участник мероприятий в рамках ПМЭФ". Стоимость пакета "Участник" составляет 1 350 000 рублей. Как сообщает официальный сайт ПМЭФ, пакет "Участник" предусматривает участие во всех мероприятиях деловой и культурной программ форума (кроме пленарного заседания и мероприятий по специальному приглашению); также доступ в зоны делового общения на площадках.

Право посещения пленарного заседания ПМЭФ-2024 не входит в пакеты участия и предоставляется только по специальному приглашению. Стоимость пакета "Участник мероприятий в рамках ПМЭФ" составляет 60 000 рублей. Он предоставляет возможность посетить отраслевые и тематические мероприятия в стартовый день на площадке ПМЭФ (5 июня), а также выставку SPIEF Investment & Business Expo.

Скидки для участия в форуме не предусмотрены. Если крупная компания собирается отправить на форум сразу несколько участников, придётся приобрести пакет "Участник" на четыре или на шесть человек. Предусмотрено участие представителей бизнеса в качестве подписантов соглашений. Стоимость доступа представителей бизнеса в стартовый день (5 июня 2024 г.) составляет 60 000 руб., представителей малого бизнеса, индивидуальных предпринимателей и самозанятых — 25 000 руб.

Кофе-брейки и лёгкие закуски на форуме бесплатны! Зоны для кофе-брейков указаны организаторами и располагаются между павильонами.

Культурная программа в рамках ПМЭФ

Культурная программа форума традиционно обширна и предлагает гостям знакомство с лучшими производителями русской культуры в рамках фестиваля "Петербургские сезоны".

Программу фестиваля 4 июня откроет концерт Русской фортепианной школы "Мастера и наше будущее" в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга. Произведения И.С. Баха, В.А. Моцарта, С.В. Рахманинова, Ф. Листа, Ф. Шопена и П.И. Чайковского прозвучат в исполнении пианистов-виртуозов, лауреатов международных конкурсов и совсем юных амбассадоров проекта "Русская фортепианная школа".

Зрители на концерте на Дворцовой площади в рамках Петербургского международного экономического форума. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Зрители на концерте на Дворцовой площади в рамках Петербургского международного экономического форума. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

6 июня состоится концерт, посвящённый 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина, на Дворцовой площади. Также 6 июня Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга примет коллектив из Венесуэлы "Эль Система" — симфонический оркестр имени Симона Боливара.

Традиционный концерт для жителей и гостей на Дворцовой площади запланирован 7 июня. Хедлайнером в этом году выступит Вячеслав Бутусов. Всю информацию о Петербургском международном экономическом форуме вы можете увидеть на официальном сайте: https://forumspb.com

Авторы
Андрей Боярко
Андрей Боярко
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!