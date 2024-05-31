Петербургский международный экономический форум – 2024: анонс главного экономического события Петербургский международный экономический форум — важнейшее международное экономическое событие, которое ежегодно проходит в России. В этом году форум соберётся в северной столице уже в 27-й раз. Лайф подготовил самую актуальную информацию о предстоящем событии. 30 мая, 22:05 Президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания XXV Петербургского международного экономического форума. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

С 5 по 8 июня 2024 года в Санкт-Петербурге пройдёт главное экономическое событие года. На несколько дней Северная столица станет центром деловой активности представителей ведущих экономик мира. Ключевой темой мероприятия станет "Основа многополярности — формирование новых центров роста".

Петербургский международный экономический форум имеет славную историю становления. В разные годы он собирал на своих площадках политических лидеров со всего мира, представителей крупнейшего бизнеса, став за 26 лет поистине уникальным местом глубокой кооперации государства и бизнеса. С 2006 года форум проводится под патронатом и с участием президента Российской Федерации. Владимир Владимирович Путин придаёт огромное значение данному мероприятию и регулярно в нём участвует. Форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.

В прошлом году на ПМЭФ-2023 в реальном и виртуальном форматах приняло участие более 17 000 гостей из 130 стран мира. На площадке форума было подписано более 900 соглашений на общую сумму 3 трлн 860 млрд рублей.

Главные новости с площадки Петербургского экономического форума — на сайте Лайфа.

Участники ПМЭФ-2024

Несмотря на давление западных стран, Россия не осталась в изоляции. Экономическая жизнь, деловая активность внутри страны продолжается, и этим уникальным опытом Россия готова делиться с партнёрами. "Разворот на Восток", анонсированный президентом России, открыл для нас новые возможности, новые рынки, новые технологии.

Гости МПЭФ-2023. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Форум в очередной раз показывает интерес десятков стран развиваться вместе с Россией, укреплять сотрудничество и кооперации.

"В настоящее время подтвердили участие в ПМЭФ более 12 000 человек из 128 стран и территорий", — сообщил Антон Кобяков, советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ.

Площадка ПМЭФ — это всегда, из года в год, самые авторитетные эксперты и специалисты, представители власти. Но в нынешний непростой, очевидно, исторический момент послушать и пообщаться с людьми, понимающими сложные мировые процессы, особенно важно. И эту уникальную возможность в столь концентрированном объёме даёт ПМЭФ. Мир уже изменился, экономический центр, финансовый, технологический переместились в Азию, поэтому сегодня особое внимание специалистам именно из стран этой части света.

Между тем Африка опять становится одним из самых перспективных рынков, вот уже и европейские страны борются за внимание стран континента, а лучшие эксперты приезжают к нам, выступают на площадке ПМЭФ. Бизнес стран Южной Америки выходит на ведущие позиции во многих отраслях экономики, и мы с удовольствием фиксируем, что рассказать о своём опыте они стремятся на российской дискуссионной площадке.

Важно отметить и то, что даже умные и интересные западные экономисты предпочитают вести диалог именно в рамках деловой программы ПМЭФ. По сути, ПМЭФ сегодня — это главная экспертная площадка мира и высокий уровень доверия. Именно на площадке ПМЭФ формируются и оттачиваются в дискуссиях смыслы, которые повлияют не только и не столько на нашу страну, но на весь мир.

Гости МПЭФ-2023. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Эти и многие другие вопросы на сессиях форума, а также в рамках двусторонних встреч обсудят высокие гости из Китая, Ирана, Индии, Африки, Венесуэлы, Омана, ЕАЭС – АСЕАН, Казахстана, Абхазии, Азербайджана, Кыргызстана.

Ранее Лайф сообщал, что на сессии "Объединение культур и традиций в современных межкультурных проектах" выступит известный на весь мир музыкант и режиссёр Эмир Кустурица.

Владимир Путин на ПМЭФ

Выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей в апреле, Владимир Путин призвал крупный бизнес традиционно принять участие в Петербургском международном форуме в этом году. Ожидается, что сам президент примет участие в главных сессиях форума, а также на полях мероприятия проведёт ряд международных встреч.

28 мая Геннадий Зюганов сообщил, что Владимир Путин выступит на ПМЭФ-2024 7 июня, в третий день работы форума.

Президент Российской Федерации Владимир Путин. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Программа форума и даты

Торжественное открытие форума состоится 6 июня в 13:00. Деловая программа, на которую и направлено самое большое внимание, будет проходить с 6 по 8 июня. Её разделят на четыре тематических блока: "Переход к многополярной модели мировой экономики", "Российская экономика: цели и задачи нового цикла", "Технологии, обеспечивающие лидерство", "Здоровое общество, традиционные ценности и социальное развитие — приоритеты государства".

Первый день форума

5 июня в рамках ПМЭФ состоится форум "Лекарственная безопасность". В мероприятии примут участие официальные делегации стран БРИКС. В рамках форума состоится совещание регуляторных органов в здравоохранении стран БРИКС. Кроме того, в первый день состоится форум малого и среднего предпринимательства.

10:00–11:30 День сегодняшний — взгляд в будущее. "Фарма-2030" и курс на долгосрочное планирование. 10:00–11:30 Ожирение — глобальная эпидемия XXI века? 10:00–11:30 Будущее в диагностике и лечении аутоиммунных заболеваний. 10:00–11:30 Новые подходы к обращению лекарственных препаратов. 12:15–13:45 Лекарственная безопасность на пространстве БРИКС. 14:30–16:00 Инновационная фармацевтика на пути к прогрессу. Как стимулировать развитие отрасли?

14:30–16:00 Женщины в фармацевтике и здравоохранении: вместе за здоровое общество. 14:30–16:00 Сделано в России. Как отечественной фармацевтической продукции завоевать доверие потребителя? 14:30–16:00 Еда как лекарство. 14:30–16:00 Редкие заболевания. Инновационные подходы в терапии, обеспечении пациентов и создание отечественного производства орфанных препаратов. 14:30–16:30 Круглый стол регуляторов стран БРИКС в сфере обращения медицинской продукции. 16:45–18:15 Генетика как ключ к новым возможностям в сохранении здоровья.

16:45–18:30 Заседание регуляторов стран БРИКС в сфере обращения медицинской продукции и представителей фармацевтического бизнеса. 16:45–18:15 Медицина будущего: биомедицинские технологии для создания новых лекарственных препаратов. 16:45–18:15 Безопасная красота: как совместить доступность и качество препаратов для инъекционной эстетической медицины?

Стенд на ПМЭФ-2023. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Второй день форума

Начиная с 6 июня стартует деловая программа ПМЭФ, где представлены главные мероприятия. В первую очередь это бизнес-диалоги, которые пройдут в двустороннем формате. Также во второй день форума состоится торжественное открытие с участием президента. Мероприятия деловой программы:

09:00–10:15 Северный морской путь: расширяя арктические горизонты. 09:00–10:15 Квалификация будущего: рынок труда и перспективные задачи подготовки кадров в условиях технологических изменений. 09:00–10:15 Рейтинг успеха: инвестиции в профессионалов будущего. 09:00–10:15 Расширение БРИКС. Новые возможности делового сотрудничества. 09:00–10:15 Ориентиры современного общества: курс на нравственную безопасность. 09:00–10:15 Объединение культур и традиций в современных межкультурных проектах.

09:00–10:15 Все в парк! Стратегии и практики успеха креативных устойчивых городов. 09:00–10:15 Роль бизнеса в формировании инклюзивной культуры и этики инклюзии. 09:00–10:15 Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей. 09:00–10:15 Планы развития малых городов: миссия выполнима? 09:00–10:15 Контроль (надзор): мораторий нельзя отменить. Где поставить запятую?

09:00–10:15 Время жить в России. 09:00–11:00 Заседание Электроэнергетического совета СНГ. 09:00–10:15 Проекты по климатической адаптации — новые возможности или обременения для экономики? 09:00–10:15 Российский автопром: второе рождение в новых реалиях. 09:00–10:15 Диалог власти и бизнеса: как маркировка усиливает потенциал отечественного бизнеса. 09:00–10:15 Счастливый пассажир не только в столице. Когда?

09:00–10:15 Шеринг-экономика в кибербезопасности. Международная консолидация и обмен опытом. 09:00–10:15 Цифровое небо: технологии глобального лидерства России для массового применения беспилотной авиации. 10:00–17:30 Роль БРИКС в поиске нового миропорядка. 11:00–12:15 Экологические горизонты – 2030: инвестиции в циркулярность. 11:00–12:15 Союзное государство: 25 лет интеграции — итоги и новые задачи. 11:00–12:15 Вода дороже золота.

11:00–12:15 Переходное финансирование: открывая возможности для энергоперехода в БРИКС. 11:00–12:15 Развитие сотрудничества стран БРИКС в алмазно-бриллиантовой отрасли. 11:00–12:15 Перспективы развития делового сотрудничества в рамках ШОС в современных условиях. 11:00–12:15 Российская газохимия: вызовы и перспективы. 11:00–12:15 Банки или маркетплейсы: чей финтех круче? 11:00–12:15 Роль государств БРИКС в обеспечении мировой продовольственной безопасности.

11:00–12:15 Образ героя. Как современный кинематограф и медиа отвечают на запрос государства и общества. 11:00–12:15 Процветание регионов через взаимосвязь всех элементов социально-экономического развития. 11:00–12:15 Совершенствование налоговой системы: справедливость, сбалансированность, стабильность. 11:00–12:15 Внешний аудит как инструмент совершенствования государственного управления. 11:00–12:15 Научно-технологические векторы России. 11:00–12:15 БИЗНЕС-ДИАЛОГ ЕАЭС – АСЕА.

11:00–12:15 Трансформация бизнеса в интересах клиента в основных индустриях розничного рынка. 11:00–12:15 Нет времени ждать: участие финансовых институтов и организаций ОПК в реализации национальных проектов технологического суверенитета. 11:00–12:15 Россия – ОАЭ БИЗНЕС-ДИАЛОГ. 11:00–12:15 Архитектура мирового порядка: взгляд из России. 11:00–12:15 "Россия": вместе создаём будущее. 11:00–12:30 Круглый стол в формате "БРИКС плюс" по вопросам международного транспортного коридора "Север – Юг".

13:00–14:00 Торжественное открытие форума. 15:00–16:15 Будущее рынка нефти и газа: перспективы глобального спроса и планы производителей. 15:00–16:15 Мировые тренды в платежах: новые возможности и новые решения. 15:00–16:15 Здоровьесбережение населения в интересах государственной политики. 15:00–16:15 Химия высоких переделов в эпоху технологического суверенитета: реалии и потребности. 15:00–16:15 Великие культуры: новые возможности развития творческого взаимодействия стран БРИКС.

15:00–16:15 Туризм и индустрия гостеприимства: новые механизмы государственной поддержки. 15:00–16:15 Медийный спорт: феномен и потенциал. 15:00–16:15 Россия – Китай БИЗНЕС-ДИАЛОГ. При поддержке АО "Российский экспортный центр". 15:00–16:15 Международное межрегиональное сотрудничество: экономика возможностей. 15:00–16:15 Большое Евразийское партнёрство как новый полюс роста: потенциал и перспективы. 15:00–16:15 Россия – Оман БИЗНЕС-ДИАЛОГ.

15:00–16:15 Стратегии развития: как мегатренды влияют на экономический потенциал женщин. 15:00–16:15 Климатическая повестка ЕАЭС, ШОС, БРИКС: партнёрство для устойчивого развития. 15:00–16:15 Конфликт или гармония? Секрет правильного развития в XXI веке. 15:00–16:15 Технологический горизонт: модели несырьевого экспорта. 15:00–16:15 Российское вино как национальное достояние. Формирование нового культурного кода.

15:00–16:15 Эффективность и справедливость: христианский взгляд на социально-экономическое развитие. 15:00–16:15 Пространственные данные — основа развития территорий. 15:00–16:15 Есть что есть: скатерть-самобранка. 15:00–16:15 Справится ли поколение Y с болезнью Х. 17:00–18:15 Новые горизонты научной дипломатии в условиях неопределённости. Что можно сделать прямо сейчас? 17:00–18:15 Реквием по Европе: новая эра международного сотрудничества.

17:00–18:15 Кто закалит сталь? Обеспечение предприятий квалифицированными кадрами. 17:00–18:15 Индустрия контента: инвестиции в новый медиаландшафт. 17:00–18:15 Дубай – Баку: от энергетики к финансам. 17:00–18:15 Развитие технологий в здравоохранении: на пути к здоровой жизни. 17:00–18:15 Инклюзивный рост для устойчивого будущего. 17:00–18:15 Люди, которые меняют мир. Каким будет новое индустриальное кино?

17:00–18:15 Россия – Латинская Америка БИЗНЕС-ДИАЛОГ. 17:00–18:15 Промышленный майнинг — стратегическое направление для международного сотрудничества. 17:00–18:15 Финансовая культура как драйвер экономического развития государства. 17:00–18:15 Шаг в будущее: кадры для экономики данных. 17:00–18:15 МСП 2.0: путь к бизнесу завтрашнего дня. 17:00–18:15 Россия – Африка БИЗНЕС-ДИАЛОГ. 17:00–18:15 Развитие инфраструктуры объектов культуры как драйвер развития экономики культуры государства. 17:00–18:15 Искусственный интеллект: новые возможности или упущенная выгода.

Стенд на ПМЭФ-2023. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Третий день форума

7 июня продолжается деловая программа форума. Вот её мероприятия: 08:30–10:00 Международное продвижение. Разработка новых туристских предложений и продуктов. 09:00–10:00 Семейные ценности и традиции как фундамент устойчивого развития. 09:00–10:00 Защита прав граждан в Интернете как вопрос экономической безопасности. 09:00–10:00 Россия – Азербайджан БИЗНЕС-ДИАЛОГ. 09:00–10:00 Российская экономика данных: задавая векторы развития до 2050 года. 09:00–10:00 Биомедицинские технологии — основа технологического суверенитета.

09:00–10:00 Цифровая торговля: от адаптации к инновациям. 09:00–10:00 Борьба с нелегальной конкуренцией, или Как вернуть в бюджет сотни миллиардов рублей. 09:00–10:00 В начале будущего. Как кооперация фондов способствует росту потенциала стран БРИКС. 09:00–10:00 Эволюция правового регулирования корпоративных отношений в современных условиях. 09:00–10:00 Глобальный vs локальный: как продвигать креативный продукт, основанный на собственной идентичности. 09:00–10:00 Будущие технологии: или мы сегодня, или завтра за нас.

09:00–10:00 Арктический план. 09:00–10:00 Использование кадрового потенциала стран БРИКС для развития российской экономики. 10:30–11:30 "Империя зла": смог ли Запад демонизировать Россию? 10:30–11:30 Экономика здоровья. Как эффективно управлять здоровьем и повышать качество жизни населения. 10:30–11:30 Что мы едим: вчера, сегодня, завтра. Роль питания в устойчивом развитии. 10:30–11:30 Город и семья.

10:30–11:30 Музеи: центры развития современных компетенций в области креативных индустрий. 10:30–11:30 Женское лидерство в инвестициях. 10:30–11:30 Россия – Индия БИЗНЕС-ДИАЛОГ. 10:30–11:30 Глобальные проекты российского спорта. 10:30–11:30 Технологическое предпринимательство — основа развития экономики России.

10:30–11:30 Технологичный разговор. 10:30–11:30 Защита транснационального экономического оборота: юридические инструменты. 10:30–11:30 Презентация результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России. 10:30–11:30 Стабильность, предсказуемость и прозрачность ведения бизнеса как факторы роста экономики. 10:30–11:30 Риск-контроль: инструменты государственной поддержки для управления рисками инвестиций. 10:30–11:30 Партнёрство как механизм реализации прорывных решений.

10:30–11:30 Кадры решают! 10:30–11:30 Законы машины: создание регуляторных ограничений для ИИ. 12:00–13:00 Просто фантастика: образ будущего как ключевой фактор развития экономики и общества в XXI веке. 12:00–13:00 Как в старой сказке: какие жанры будут главными в кинематографе и медиа? 12:00–13:00 Ресурсы роста сельских территорий. Возможен ли в России феномен "деревень Таобао"? 12:00–13:00 Международный и национальный опыт регулирования сферы искусственного интеллекта. Наилучшие практики.

12:00–13:00 Финансовый суверенитет и макроэкономика: практические шаги и стратегические цели. 12:00–13:00 Трансформация в интересах глобального роста: роль финансового сектора в достижении стратегических целей развития. 12:00–13:00 Частный российский бизнес – 2030. 12:00–13:00 Здоровьесберегающие технологии: путь к долголетию. 12:00–13:00 Биоэкономика: инновации и биопроизводство. 12:00–13:00 Искусство без границ: развитие культурной дипломатии.

12:00–13:00 10 лет ЕАЭС: эффекты, приоритеты, перспективы. 12:00–13:00 Регулирование маркетплейсов: необходимость или новый стимул для развития? 12:00–13:00 Право на здоровье в новом мире. От теории к практике. 12:00–13:00 Не просто стройка: развитие инфраструктуры как драйвер экономического роста. 12:00–13:00 Не просто стройка: развитие инфраструктуры как драйвер экономического роста. 12:00–13:00 Презентация национального стандарта "Индекс деловой репутации (ЭКГ-рейтинг)". 12:00–13:00 Суверенная логистика России. Поехали!

Стенд на ПМЭФ-2023. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Четвёртый, заключительный день форума

8 июня продолжается деловая программа форума, однако количество мероприятий гораздо меньше, чем в предыдущие два дня. 08:30–10:00 Инновационная экономика: от цифры к данным, от технологического суверенитета к технологическому лидерству. 10:00–11:15 Развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества России и Китая в области рыболовства и аквакультуры. 10:00–11:15 Новые медиа многополярного мира. 12:00–13:15 Полицентричность как норма будущего мира без колоний и гегемонов. 12:00–13:15 Экосистемы прогресса: международный диалог технопарков. 12:00–13:15 Чувствительные данные: трансформация анализа потребительского рынка, консалтинга и аудита в России.

Стенд с флагами регионов России на XXVI Петербургском международном экономическом форуме. Фото © ТАСС /

Билеты на ПМЭФ

В этом году организаторы предусматривают два вида участия в ПМЭФ, разделённые по пакетам "Участник" и "Участник мероприятий в рамках ПМЭФ". Стоимость пакета "Участник" составляет 1 350 000 рублей. Как сообщает официальный сайт ПМЭФ, пакет "Участник" предусматривает участие во всех мероприятиях деловой и культурной программ форума (кроме пленарного заседания и мероприятий по специальному приглашению); также доступ в зоны делового общения на площадках.

Право посещения пленарного заседания ПМЭФ-2024 не входит в пакеты участия и предоставляется только по специальному приглашению. Стоимость пакета "Участник мероприятий в рамках ПМЭФ" составляет 60 000 рублей. Он предоставляет возможность посетить отраслевые и тематические мероприятия в стартовый день на площадке ПМЭФ (5 июня), а также выставку SPIEF Investment & Business Expo.

Скидки для участия в форуме не предусмотрены. Если крупная компания собирается отправить на форум сразу несколько участников, придётся приобрести пакет "Участник" на четыре или на шесть человек. Предусмотрено участие представителей бизнеса в качестве подписантов соглашений. Стоимость доступа представителей бизнеса в стартовый день (5 июня 2024 г.) составляет 60 000 руб., представителей малого бизнеса, индивидуальных предпринимателей и самозанятых — 25 000 руб.

Кофе-брейки и лёгкие закуски на форуме бесплатны! Зоны для кофе-брейков указаны организаторами и располагаются между павильонами.

Культурная программа в рамках ПМЭФ

Культурная программа форума традиционно обширна и предлагает гостям знакомство с лучшими производителями русской культуры в рамках фестиваля "Петербургские сезоны".

Программу фестиваля 4 июня откроет концерт Русской фортепианной школы "Мастера и наше будущее" в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга. Произведения И.С. Баха, В.А. Моцарта, С.В. Рахманинова, Ф. Листа, Ф. Шопена и П.И. Чайковского прозвучат в исполнении пианистов-виртуозов, лауреатов международных конкурсов и совсем юных амбассадоров проекта "Русская фортепианная школа".

Зрители на концерте на Дворцовой площади в рамках Петербургского международного экономического форума. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

6 июня состоится концерт, посвящённый 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина, на Дворцовой площади. Также 6 июня Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга примет коллектив из Венесуэлы "Эль Система" — симфонический оркестр имени Симона Боливара.

Традиционный концерт для жителей и гостей на Дворцовой площади запланирован 7 июня. Хедлайнером в этом году выступит Вячеслав Бутусов. Всю информацию о Петербургском международном экономическом форуме вы можете увидеть на официальном сайте: https://forumspb.com

Авторы Андрей Боярко