Петербургский международный экономический форум – 2024: анонс главного экономического события
Петербургский международный экономический форум — важнейшее международное экономическое событие, которое ежегодно проходит в России. В этом году форум соберётся в северной столице уже в 27-й раз. Лайф подготовил самую актуальную информацию о предстоящем событии.
Президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания XXV Петербургского международного экономического форума. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов
С 5 по 8 июня 2024 года в Санкт-Петербурге пройдёт главное экономическое событие года. На несколько дней Северная столица станет центром деловой активности представителей ведущих экономик мира. Ключевой темой мероприятия станет "Основа многополярности — формирование новых центров роста".
Петербургский международный экономический форум имеет славную историю становления. В разные годы он собирал на своих площадках политических лидеров со всего мира, представителей крупнейшего бизнеса, став за 26 лет поистине уникальным местом глубокой кооперации государства и бизнеса. С 2006 года форум проводится под патронатом и с участием президента Российской Федерации. Владимир Владимирович Путин придаёт огромное значение данному мероприятию и регулярно в нём участвует. Форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.
В прошлом году на ПМЭФ-2023 в реальном и виртуальном форматах приняло участие более 17 000 гостей из 130 стран мира. На площадке форума было подписано более 900 соглашений на общую сумму 3 трлн 860 млрд рублей.
Главные новости с площадки Петербургского экономического форума — на сайте Лайфа.
Участники ПМЭФ-2024
Несмотря на давление западных стран, Россия не осталась в изоляции. Экономическая жизнь, деловая активность внутри страны продолжается, и этим уникальным опытом Россия готова делиться с партнёрами. "Разворот на Восток", анонсированный президентом России, открыл для нас новые возможности, новые рынки, новые технологии.
Гости МПЭФ-2023. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук
Форум в очередной раз показывает интерес десятков стран развиваться вместе с Россией, укреплять сотрудничество и кооперации.
"В настоящее время подтвердили участие в ПМЭФ более 12 000 человек из 128 стран и территорий", — сообщил Антон Кобяков, советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ.
Площадка ПМЭФ — это всегда, из года в год, самые авторитетные эксперты и специалисты, представители власти. Но в нынешний непростой, очевидно, исторический момент послушать и пообщаться с людьми, понимающими сложные мировые процессы, особенно важно. И эту уникальную возможность в столь концентрированном объёме даёт ПМЭФ. Мир уже изменился, экономический центр, финансовый, технологический переместились в Азию, поэтому сегодня особое внимание специалистам именно из стран этой части света.
Между тем Африка опять становится одним из самых перспективных рынков, вот уже и европейские страны борются за внимание стран континента, а лучшие эксперты приезжают к нам, выступают на площадке ПМЭФ. Бизнес стран Южной Америки выходит на ведущие позиции во многих отраслях экономики, и мы с удовольствием фиксируем, что рассказать о своём опыте они стремятся на российской дискуссионной площадке.
Важно отметить и то, что даже умные и интересные западные экономисты предпочитают вести диалог именно в рамках деловой программы ПМЭФ. По сути, ПМЭФ сегодня — это главная экспертная площадка мира и высокий уровень доверия. Именно на площадке ПМЭФ формируются и оттачиваются в дискуссиях смыслы, которые повлияют не только и не столько на нашу страну, но на весь мир.
Гости МПЭФ-2023. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов
Эти и многие другие вопросы на сессиях форума, а также в рамках двусторонних встреч обсудят высокие гости из Китая, Ирана, Индии, Африки, Венесуэлы, Омана, ЕАЭС – АСЕАН, Казахстана, Абхазии, Азербайджана, Кыргызстана.
Ранее Лайф сообщал, что на сессии "Объединение культур и традиций в современных межкультурных проектах" выступит известный на весь мир музыкант и режиссёр Эмир Кустурица.
Владимир Путин на ПМЭФ
Выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей в апреле, Владимир Путин призвал крупный бизнес традиционно принять участие в Петербургском международном форуме в этом году. Ожидается, что сам президент примет участие в главных сессиях форума, а также на полях мероприятия проведёт ряд международных встреч.
28 мая Геннадий Зюганов сообщил, что Владимир Путин выступит на ПМЭФ-2024 7 июня, в третий день работы форума.
Президент Российской Федерации Владимир Путин. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Программа форума и даты
Торжественное открытие форума состоится 6 июня в 13:00.
Деловая программа, на которую и направлено самое большое внимание, будет проходить с 6 по 8 июня. Её разделят на четыре тематических блока: "Переход к многополярной модели мировой экономики", "Российская экономика: цели и задачи нового цикла", "Технологии, обеспечивающие лидерство", "Здоровое общество, традиционные ценности и социальное развитие — приоритеты государства".
Первый день форума
5 июня в рамках ПМЭФ состоится форум "Лекарственная безопасность". В мероприятии примут участие официальные делегации стран БРИКС. В рамках форума состоится совещание регуляторных органов в здравоохранении стран БРИКС. Кроме того, в первый день состоится форум малого и среднего предпринимательства.
10:00–11:30
День сегодняшний — взгляд в будущее. "Фарма-2030" и курс на долгосрочное планирование.
10:00–11:30
Ожирение — глобальная эпидемия XXI века?
10:00–11:30
Будущее в диагностике и лечении аутоиммунных заболеваний.
10:00–11:30
Новые подходы к обращению лекарственных препаратов.
12:15–13:45
Лекарственная безопасность на пространстве БРИКС.
14:30–16:00
Инновационная фармацевтика на пути к прогрессу. Как стимулировать развитие отрасли?
14:30–16:00
Женщины в фармацевтике и здравоохранении: вместе за здоровое общество.
14:30–16:00
Сделано в России. Как отечественной фармацевтической продукции завоевать доверие потребителя?
14:30–16:00
Еда как лекарство.
14:30–16:00
Редкие заболевания. Инновационные подходы в терапии, обеспечении пациентов и создание отечественного производства орфанных препаратов.
14:30–16:30
Круглый стол регуляторов стран БРИКС в сфере обращения медицинской продукции.
16:45–18:15
Генетика как ключ к новым возможностям в сохранении здоровья.
16:45–18:30
Заседание регуляторов стран БРИКС в сфере обращения медицинской продукции и представителей фармацевтического бизнеса.
16:45–18:15
Медицина будущего: биомедицинские технологии для создания новых лекарственных препаратов.
16:45–18:15
Безопасная красота: как совместить доступность и качество препаратов для инъекционной эстетической медицины?
Стенд на ПМЭФ-2023. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук
Второй день форума
Начиная с 6 июня стартует деловая программа ПМЭФ, где представлены главные мероприятия. В первую очередь это бизнес-диалоги, которые пройдут в двустороннем формате. Также во второй день форума состоится торжественное открытие с участием президента. Мероприятия деловой программы:
09:00–10:15
Северный морской путь: расширяя арктические горизонты.
09:00–10:15
Квалификация будущего: рынок труда и перспективные задачи подготовки кадров в условиях технологических изменений.
09:00–10:15
Рейтинг успеха: инвестиции в профессионалов будущего.
09:00–10:15
Расширение БРИКС. Новые возможности делового сотрудничества.
09:00–10:15
Ориентиры современного общества: курс на нравственную безопасность.
09:00–10:15
Объединение культур и традиций в современных межкультурных проектах.
09:00–10:15
Все в парк! Стратегии и практики успеха креативных устойчивых городов.
09:00–10:15
Роль бизнеса в формировании инклюзивной культуры и этики инклюзии.
09:00–10:15
Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей.
09:00–10:15
Планы развития малых городов: миссия выполнима?
09:00–10:15
Контроль (надзор): мораторий нельзя отменить. Где поставить запятую?
09:00–10:15
Время жить в России.
09:00–11:00
Заседание Электроэнергетического совета СНГ.
09:00–10:15
Проекты по климатической адаптации — новые возможности или обременения для экономики?
09:00–10:15
Российский автопром: второе рождение в новых реалиях.
09:00–10:15
Диалог власти и бизнеса: как маркировка усиливает потенциал отечественного бизнеса.
09:00–10:15
Счастливый пассажир не только в столице. Когда?
09:00–10:15
Шеринг-экономика в кибербезопасности. Международная консолидация и обмен опытом.
09:00–10:15
Цифровое небо: технологии глобального лидерства России для массового применения беспилотной авиации.
10:00–17:30
Роль БРИКС в поиске нового миропорядка.
11:00–12:15
Экологические горизонты – 2030: инвестиции в циркулярность.
11:00–12:15
Союзное государство: 25 лет интеграции — итоги и новые задачи.
11:00–12:15
Вода дороже золота.
11:00–12:15
Переходное финансирование: открывая возможности для энергоперехода в БРИКС.
11:00–12:15
Развитие сотрудничества стран БРИКС в алмазно-бриллиантовой отрасли.
11:00–12:15
Перспективы развития делового сотрудничества в рамках ШОС в современных условиях.
11:00–12:15
Российская газохимия: вызовы и перспективы.
11:00–12:15
Банки или маркетплейсы: чей финтех круче?
11:00–12:15
Роль государств БРИКС в обеспечении мировой продовольственной безопасности.
11:00–12:15
Образ героя. Как современный кинематограф и медиа отвечают на запрос государства и общества.
11:00–12:15
Процветание регионов через взаимосвязь всех элементов социально-экономического развития.
11:00–12:15
Совершенствование налоговой системы: справедливость, сбалансированность, стабильность.
11:00–12:15
Внешний аудит как инструмент совершенствования государственного управления.
11:00–12:15
Научно-технологические векторы России.
11:00–12:15
БИЗНЕС-ДИАЛОГ
ЕАЭС – АСЕА.
11:00–12:15
Трансформация бизнеса в интересах клиента в основных индустриях розничного рынка.
11:00–12:15
Нет времени ждать: участие финансовых институтов и организаций ОПК в реализации национальных проектов технологического суверенитета.
11:00–12:15
Россия – ОАЭ
БИЗНЕС-ДИАЛОГ.
11:00–12:15
Архитектура мирового порядка: взгляд из России.
11:00–12:15
"Россия": вместе создаём будущее.
11:00–12:30
Круглый стол в формате "БРИКС плюс" по вопросам международного транспортного коридора "Север – Юг".
13:00–14:00
Торжественное открытие форума.
15:00–16:15
Будущее рынка нефти и газа: перспективы глобального спроса и планы производителей.
15:00–16:15
Мировые тренды в платежах: новые возможности и новые решения.
15:00–16:15
Здоровьесбережение населения в интересах государственной политики.
15:00–16:15
Химия высоких переделов в эпоху технологического суверенитета: реалии и потребности.
15:00–16:15
Великие культуры: новые возможности развития творческого взаимодействия стран БРИКС.
15:00–16:15
Туризм и индустрия гостеприимства: новые механизмы государственной поддержки.
15:00–16:15
Медийный спорт: феномен и потенциал.
15:00–16:15
Россия – Китай
БИЗНЕС-ДИАЛОГ. При поддержке АО "Российский экспортный центр".
15:00–16:15
Международное межрегиональное сотрудничество: экономика возможностей.
15:00–16:15
Большое Евразийское партнёрство как новый полюс роста: потенциал и перспективы.
15:00–16:15
Россия – Оман
БИЗНЕС-ДИАЛОГ.
15:00–16:15
Стратегии развития: как мегатренды влияют на экономический потенциал женщин.
15:00–16:15
Климатическая повестка ЕАЭС, ШОС, БРИКС: партнёрство для устойчивого развития.
15:00–16:15
Конфликт или гармония? Секрет правильного развития в XXI веке.
15:00–16:15
Технологический горизонт: модели несырьевого экспорта.
15:00–16:15
Российское вино как национальное достояние. Формирование нового культурного кода.
15:00–16:15
Эффективность и справедливость: христианский взгляд на социально-экономическое развитие.
15:00–16:15
Пространственные данные — основа развития территорий.
15:00–16:15
Есть что есть: скатерть-самобранка.
15:00–16:15
Справится ли поколение Y с болезнью Х.
17:00–18:15
Новые горизонты научной дипломатии в условиях неопределённости. Что можно сделать прямо сейчас?
17:00–18:15
Реквием по Европе: новая эра международного сотрудничества.
17:00–18:15
Кто закалит сталь? Обеспечение предприятий квалифицированными кадрами.
17:00–18:15
Индустрия контента: инвестиции в новый медиаландшафт.
17:00–18:15
Дубай – Баку: от энергетики к финансам.
17:00–18:15
Развитие технологий в здравоохранении: на пути к здоровой жизни.
17:00–18:15
Инклюзивный рост для устойчивого будущего.
17:00–18:15
Люди, которые меняют мир. Каким будет новое индустриальное кино?
17:00–18:15
Россия – Латинская Америка
БИЗНЕС-ДИАЛОГ.
17:00–18:15
Промышленный майнинг — стратегическое направление для международного сотрудничества.
17:00–18:15
Финансовая культура как драйвер экономического развития государства.
17:00–18:15
Шаг в будущее: кадры для экономики данных.
17:00–18:15
МСП 2.0: путь к бизнесу завтрашнего дня.
17:00–18:15
Россия – Африка
БИЗНЕС-ДИАЛОГ.
17:00–18:15
Развитие инфраструктуры объектов культуры как драйвер развития экономики культуры государства.
17:00–18:15
Искусственный интеллект: новые возможности или упущенная выгода.
Стенд на ПМЭФ-2023. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук
Третий день форума
7 июня продолжается деловая программа форума. Вот её мероприятия:
08:30–10:00
Международное продвижение. Разработка новых туристских предложений и продуктов.
09:00–10:00
Семейные ценности и традиции как фундамент устойчивого развития.
09:00–10:00
Защита прав граждан в Интернете как вопрос экономической безопасности.
09:00–10:00
Россия – Азербайджан
БИЗНЕС-ДИАЛОГ.
09:00–10:00
Российская экономика данных: задавая векторы развития до 2050 года.
09:00–10:00
Биомедицинские технологии — основа технологического суверенитета.
09:00–10:00
Цифровая торговля: от адаптации к инновациям.
09:00–10:00
Борьба с нелегальной конкуренцией, или Как вернуть в бюджет сотни миллиардов рублей.
09:00–10:00
В начале будущего. Как кооперация фондов способствует росту потенциала стран БРИКС.
09:00–10:00
Эволюция правового регулирования корпоративных отношений в современных условиях.
09:00–10:00
Глобальный vs локальный: как продвигать креативный продукт, основанный на собственной идентичности.
09:00–10:00
Будущие технологии: или мы сегодня, или завтра за нас.
09:00–10:00
Арктический план.
09:00–10:00
Использование кадрового потенциала стран БРИКС для развития российской экономики.
10:30–11:30
"Империя зла": смог ли Запад демонизировать Россию?
10:30–11:30
Экономика здоровья. Как эффективно управлять здоровьем и повышать качество жизни населения.
10:30–11:30
Что мы едим: вчера, сегодня, завтра. Роль питания в устойчивом развитии.
10:30–11:30
Город и семья.
10:30–11:30
Музеи: центры развития современных компетенций в области креативных индустрий.
10:30–11:30
Женское лидерство в инвестициях.
10:30–11:30
Россия – Индия
БИЗНЕС-ДИАЛОГ.
10:30–11:30
Глобальные проекты российского спорта.
10:30–11:30
Технологическое предпринимательство — основа развития экономики России.
10:30–11:30
Технологичный разговор.
10:30–11:30
Защита транснационального экономического оборота: юридические инструменты.
10:30–11:30
Презентация результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России.
10:30–11:30
Стабильность, предсказуемость и прозрачность ведения бизнеса как факторы роста экономики.
10:30–11:30
Риск-контроль: инструменты государственной поддержки для управления рисками инвестиций.
10:30–11:30
Партнёрство как механизм реализации прорывных решений.
10:30–11:30
Кадры решают!
10:30–11:30
Законы машины: создание регуляторных ограничений для ИИ.
12:00–13:00
Просто фантастика: образ будущего как ключевой фактор развития экономики и общества в XXI веке.
12:00–13:00
Как в старой сказке: какие жанры будут главными в кинематографе и медиа?
12:00–13:00
Ресурсы роста сельских территорий. Возможен ли в России феномен "деревень Таобао"?
12:00–13:00
Международный и национальный опыт регулирования сферы искусственного интеллекта. Наилучшие практики.
12:00–13:00
Финансовый суверенитет и макроэкономика: практические шаги и стратегические цели.
12:00–13:00
Трансформация в интересах глобального роста: роль финансового сектора в достижении стратегических целей развития.
12:00–13:00
Частный российский бизнес – 2030.
12:00–13:00
Здоровьесберегающие технологии: путь к долголетию.
12:00–13:00
Биоэкономика: инновации и биопроизводство.
12:00–13:00
Искусство без границ: развитие культурной дипломатии.
12:00–13:00
10 лет ЕАЭС: эффекты, приоритеты, перспективы.
12:00–13:00
Регулирование маркетплейсов: необходимость или новый стимул для развития?
12:00–13:00
Право на здоровье в новом мире. От теории к практике.
12:00–13:00
Не просто стройка: развитие инфраструктуры как драйвер экономического роста.
12:00–13:00
Не просто стройка: развитие инфраструктуры как драйвер экономического роста.
12:00–13:00
Презентация национального стандарта "Индекс деловой репутации (ЭКГ-рейтинг)".
12:00–13:00
Суверенная логистика России. Поехали!
Стенд на ПМЭФ-2023. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук
Четвёртый, заключительный день форума
8 июня продолжается деловая программа форума, однако количество мероприятий гораздо меньше, чем в предыдущие два дня.
08:30–10:00
Инновационная экономика: от цифры к данным, от технологического суверенитета к технологическому лидерству.
10:00–11:15
Развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества России и Китая в области рыболовства и аквакультуры.
10:00–11:15
Новые медиа многополярного мира.
12:00–13:15
Полицентричность как норма будущего мира без колоний и гегемонов.
12:00–13:15
Экосистемы прогресса: международный диалог технопарков.
12:00–13:15
Чувствительные данные: трансформация анализа потребительского рынка, консалтинга и аудита в России.
Стенд с флагами регионов России на XXVI Петербургском международном экономическом форуме. Фото © ТАСС /
Билеты на ПМЭФ
В этом году организаторы предусматривают два вида участия в ПМЭФ, разделённые по пакетам "Участник" и "Участник мероприятий в рамках ПМЭФ". Стоимость пакета "Участник" составляет 1 350 000 рублей. Как сообщает официальный сайт ПМЭФ, пакет "Участник" предусматривает участие во всех мероприятиях деловой и культурной программ форума (кроме пленарного заседания и мероприятий по специальному приглашению); также доступ в зоны делового общения на площадках.
Право посещения пленарного заседания ПМЭФ-2024 не входит в пакеты участия и предоставляется только по специальному приглашению. Стоимость пакета "Участник мероприятий в рамках ПМЭФ" составляет 60 000 рублей. Он предоставляет возможность посетить отраслевые и тематические мероприятия в стартовый день на площадке ПМЭФ (5 июня), а также выставку SPIEF Investment & Business Expo.
Скидки для участия в форуме не предусмотрены. Если крупная компания собирается отправить на форум сразу несколько участников, придётся приобрести пакет "Участник" на четыре или на шесть человек. Предусмотрено участие представителей бизнеса в качестве подписантов соглашений. Стоимость доступа представителей бизнеса в стартовый день (5 июня 2024 г.) составляет 60 000 руб., представителей малого бизнеса, индивидуальных предпринимателей и самозанятых — 25 000 руб.
Кофе-брейки и лёгкие закуски на форуме бесплатны! Зоны для кофе-брейков указаны организаторами и располагаются между павильонами.
Культурная программа в рамках ПМЭФ
Культурная программа форума традиционно обширна и предлагает гостям знакомство с лучшими производителями русской культуры в рамках фестиваля "Петербургские сезоны".
Программу фестиваля 4 июня откроет концерт Русской фортепианной школы "Мастера и наше будущее" в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга. Произведения И.С. Баха, В.А. Моцарта, С.В. Рахманинова, Ф. Листа, Ф. Шопена и П.И. Чайковского прозвучат в исполнении пианистов-виртуозов, лауреатов международных конкурсов и совсем юных амбассадоров проекта "Русская фортепианная школа".
Зрители на концерте на Дворцовой площади в рамках Петербургского международного экономического форума. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук
6 июня состоится концерт, посвящённый 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина, на Дворцовой площади. Также 6 июня Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга примет коллектив из Венесуэлы "Эль Система" — симфонический оркестр имени Симона Боливара.
Традиционный концерт для жителей и гостей на Дворцовой площади запланирован 7 июня. Хедлайнером в этом году выступит Вячеслав Бутусов. Всю информацию о Петербургском международном экономическом форуме вы можете увидеть на официальном сайте: https://forumspb.com