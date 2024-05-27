Режиссёр Кустурица выступит на ПМЭФ-2024

Кстати, в апреле Кустурица приезжал в Москву и даже встречался с Владимиром Путиным. Тогда сербский режиссёр поблагодарил российского лидера "за историческую справедливость". Президент РФ в свою очередь поддержал аналогию Кустурицы между хорватскими усташами и украинскими бандеровцами. По словам Путина, то, что происходило в Югославии в годы Второй мировой войны, и то, что происходит сейчас на Украине, — это весьма похожие явления. Глава государства подчеркнул, что его оценки совпадают со взглядами режиссёра.