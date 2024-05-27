Режиссёр Кустурица выступит на ПМЭФ-2024
Эмир Кустурица. Обложка © TACC / Михаил Метцель
Сербский режиссёр Эмир Кустурица посетит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который пройдёт с 5 по 8 июня. Как сообщили организаторы мероприятия, известный кинодеятель выступит на сессии "Объединение культур и традиций в современных межкультурных проектах".
"Выступающие: Михаил Брызгалов — гендиректор, Российский национальный музей музыки; Сергей Емельянов — директор, Национальный драматический театр (Александринский театр); Роман Карманов — гендиректор, Президентский фонд культурных инициатив; Эмир Кустурица — кинорежиссёр, музыкант, продюсер; Михаил Швыдкой — специальный представитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству", — указано в программе ПМЭФ-2024.
В сессии также будут участвовать исполнительный директор Фонда кино Фёдор Соснов, глава Центра фундаментальных исследований в сфере культуры Института наследия Дмитрий Спивак и директор Национального академического театра имени Габриэла Сундукяна Вардан Мкртчян.
Кстати, в апреле Кустурица приезжал в Москву и даже встречался с Владимиром Путиным. Тогда сербский режиссёр поблагодарил российского лидера "за историческую справедливость". Президент РФ в свою очередь поддержал аналогию Кустурицы между хорватскими усташами и украинскими бандеровцами. По словам Путина, то, что происходило в Югославии в годы Второй мировой войны, и то, что происходит сейчас на Украине, — это весьма похожие явления. Глава государства подчеркнул, что его оценки совпадают со взглядами режиссёра.
Напомним, с 5 по 8 июня в Северной столице пройдёт 27-й ПЭМФ. Городские власти и профильные службы уже готовятся к крупному мероприятию. Например, ведётся благоустройство территорий, прилегающих к основным площадкам проведения ПМЭФ, а ремонт некоторых дорог обещают завершить до конца весны. Главной на предстоящем форуме будет тема: "Основа многополярности — формирование новых центров роста".