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22 апреля, 08:49

Названа главная тема ПМЭФ-2024

Темой ПМЭФ-24 будет "Основа многополярности — формирование новых центров роста"

Стала известна главная тема Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдёт с 5 по 8 июня 2024 года, её название — "Основа многополярности — формирование новых центров роста". Об этом говорится в сообщении на сайте ПМЭФ.

"Главная тема 27-го Петербургского международного экономического форума — "Основа многополярности — формирование новых центров роста", указано на официальном сайте форума.

По словам советника президента РФ, ответственного секретаря организационного комитета ПМЭФ Антона Кобякова, деятельность ПМЭФ сегодня востребована как никогда прежде. Он объяснил, что дело в смене технологического уклада и трансформации международных отношений. За минувший год кризис доверия между странами только набрал силы, а в таких обстоятельствах становится критически важна конструктивная коммуникация между деловыми кругами разных государств.

Архитектура деловой программы мероприятия состоит из четырёх тематических разделов. Все эти блоки отвечают главной задаче ПМЭФ: поддержанию глобального баланса сил и обеспечению многополярной международной структуры, созданию условий для развития на базе объединительной и конструктивной повестки дня, в основе которой лежат национальные интересы Российской Федерации.

Президент Республики Сербской Додик сообщил, что примет участие в ПМЭФ-2024
Президент Республики Сербской Додик сообщил, что примет участие в ПМЭФ-2024

Ранее Life.ru сообщал, что "Росконгресс" организовал проект "Потенциал страны. Карьера", в рамках которого талантливым студентам и специалистам без практического опыта помогут подняться по карьерной лестнице. Сам агрегатор вакансий представят на Молодёжном дне ПМЭФ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Юрий Лысенко
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