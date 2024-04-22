Названа главная тема ПМЭФ-2024

Стала известна главная тема Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдёт с 5 по 8 июня 2024 года, её название — "Основа многополярности — формирование новых центров роста". Об этом говорится в сообщении на сайте ПМЭФ.

"Главная тема 27-го Петербургского международного экономического форума — "Основа многополярности — формирование новых центров роста", — указано на официальном сайте форума.

По словам советника президента РФ, ответственного секретаря организационного комитета ПМЭФ Антона Кобякова, деятельность ПМЭФ сегодня востребована как никогда прежде. Он объяснил, что дело в смене технологического уклада и трансформации международных отношений. За минувший год кризис доверия между странами только набрал силы, а в таких обстоятельствах становится критически важна конструктивная коммуникация между деловыми кругами разных государств.

Архитектура деловой программы мероприятия состоит из четырёх тематических разделов. Все эти блоки отвечают главной задаче ПМЭФ: поддержанию глобального баланса сил и обеспечению многополярной международной структуры, созданию условий для развития на базе объединительной и конструктивной повестки дня, в основе которой лежат национальные интересы Российской Федерации.