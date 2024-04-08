Президент Республики Сербской Додик сообщил, что примет участие в ПМЭФ-2024

Президент Республики Сербской Милорад Додик сообщил, что приедет на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который пройдёт в июне текущего года. В разговоре с журналистами он назвал это мероприятие местом, где можно познакомиться с мировыми достижениями.

"Я приеду на Питерский экономический форум, потому что это место, где можно познакомиться с мировыми достижениями. Это для меня одна из маленьких привилегий, что меня регулярно приглашают на него", — отметил Додик в интервью телеканалу "Россия 24".

Также он подтвердил, что уже в конце апреля собирается принять участие в XII Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая также пройдёт в Северной столице. Приглашение на форум лидеру Республики Сербской ранее отправил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.