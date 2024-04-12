Росконгресс представит проект "Потенциал страны. Карьера" на ПМЭФ-2024 12 апреля, 15:12 Росконгресс запускает проект "Потенциал страны. Карьера". Обложка © Росконгресс

Фонд "Росконгресс" запускает проект "Потенциал страны. Карьера", чтобы помочь талантливым студентам и специалистам без опыта продвинуться по служебной лестнице. Агрегатор вакансий презентуют в рамках Молодёжного дня на площадке Петербургского международного экономического форума.

"Участие в проекте "Потенциал страны. Карьера" — это возможность для компаний рассказать о собственных рекрутинговых программах и карьерных лестницах, обсудить тренды и проблемы в сфере трудоустройства и внести свой вклад в общее дело создания кадрового потенциала страны", — пояснил председатель правления, директор фонда Александр Стуглев.

"Потенциал страны. Карьера" — это технологичная ярмарка вакансий, которая соберёт карьерные возможности, программы и решения от компаний, принимающих участие в форуме. В основном проект ориентирован на студентов, специалистов без опыта, начинающих работников, а также на лиц с ограниченными возможностями. Стажировки, программы обучения и вакансии будут собраны в едином чат-боте и презентованы онлайн и на площадке форума.

Для Росконгресса это не первый молодёжный карьерный проект. В частности, уже запущены "Школьный друг", инклюзивный проект "РК-Навыки", Hunter’s Day и другие. Особое внимание уделяется школьникам, студентам и молодым специалистам по всей стране, находящимся в трудной жизненной ситуации и испытывающим сложности с учёбой или трудоустройством.

Ранее сообщалось, что Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдёт с 5 по 8 июня 2024 года. В прошлом году в мероприятии приняли участие свыше 17 тысяч человек из 130 стран. Было заключено более 900 контрактов на общую сумму почти четыре триллиона рублей.

Авторы Татьяна Миссуми