Названы сроки проведения ПМЭФ в 2024 году
Росконгресс: ПМЭФ в следующем году пройдёт в начале июня
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в следующем году пройдёт с 5 по 8 июня, сообщает пресс-служба Фонда Росконгресс.
"27-й ПМЭФ состоится с 5 по 8 июня 2024 года", — говорится в сообщении.
Напомним, в 2023 году ПМЭФ прошёл с 14 по 17 июня. В мероприятии приняли участие свыше 17 тысяч человек из 130 стран. Всего в ходе форума было заключено более 900 контрактов на общую сумму почти в четыре триллиона рублей.
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ТАСС / Александр Рюмин