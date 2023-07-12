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12 июля, 09:52

Названы сроки проведения ПМЭФ в 2024 году

Росконгресс: ПМЭФ в следующем году пройдёт в начале июня

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в следующем году пройдёт с 5 по 8 июня, сообщает пресс-служба Фонда Росконгресс.

"27-й ПМЭФ состоится с 5 по 8 июня 2024 года", — говорится в сообщении.

Лучшие социальные инициативы получили поддержку: Какие проекты были представлены на ПМЭФ

Лучшие социальные инициативы получили поддержку: Какие проекты были представлены на ПМЭФ

Напомним, в 2023 году ПМЭФ прошёл с 14 по 17 июня. В мероприятии приняли участие свыше 17 тысяч человек из 130 стран. Всего в ходе форума было заключено более 900 контрактов на общую сумму почти в четыре триллиона рублей.

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ТАСС / Александр Рюмин

Наталья Исакова
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