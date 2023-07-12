Названы сроки проведения ПМЭФ в 2024 году

Напомним, в 2023 году ПМЭФ прошёл с 14 по 17 июня. В мероприятии приняли участие свыше 17 тысяч человек из 130 стран. Всего в ходе форума было заключено более 900 контрактов на общую сумму почти в четыре триллиона рублей.