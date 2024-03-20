Гости из Китая и жители Петербурга чаще других посещали выставку-форум "Россия"

Международная выставка-форум "Россия", которая проходит на московской ВДНХ, стала главным местом притяжения туристов со всей страны и мира, в том числе из стран Запада — Австрии, Германии, Дании, Франции и других. К такому выводу пришёл мобильный оператор "МегаФон" на основании обезличенных данных о регистрации телефонов на территории выставки с момента её открытия 4 ноября 2023 года.

Среди россиян выставка больше всего привлекала жителей Санкт‑Петербурга, Ленинградской, Самарской, Нижегородской областей и Краснодарского края. Кроме того, её активно посещали наши сограждане с Сахалина, из Якутии, Еврейской автономной области и Приамурья. Москвичи же, несмотря на близость сего действа, оказались в середине рейтинга.

Посещает выставку и немало иностранцев. Так, наибольший интерес проявили туристы из Китая — их оказалось 13%, а также из Белоруссии, Дании, Франции и Казахстана. В топ-10 вошли и граждане Германии, ОАЭ, Австрии, Азербайджана и США.