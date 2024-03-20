Гости из Китая и жители Петербурга чаще других посещали выставку-форум "Россия"
Масленичные гулянья на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Обложка © Фотохост-агентство РИА "Новости" / Илья Питалев
Международная выставка-форум "Россия", которая проходит на московской ВДНХ, стала главным местом притяжения туристов со всей страны и мира, в том числе из стран Запада — Австрии, Германии, Дании, Франции и других. К такому выводу пришёл мобильный оператор "МегаФон" на основании обезличенных данных о регистрации телефонов на территории выставки с момента её открытия 4 ноября 2023 года.
Среди россиян выставка больше всего привлекала жителей Санкт‑Петербурга, Ленинградской, Самарской, Нижегородской областей и Краснодарского края. Кроме того, её активно посещали наши сограждане с Сахалина, из Якутии, Еврейской автономной области и Приамурья. Москвичи же, несмотря на близость сего действа, оказались в середине рейтинга.
Посещает выставку и немало иностранцев. Так, наибольший интерес проявили туристы из Китая — их оказалось 13%, а также из Белоруссии, Дании, Франции и Казахстана. В топ-10 вошли и граждане Германии, ОАЭ, Австрии, Азербайджана и США.
К слову, также определён гендерный и возрастной состав посетителей. Так, женщин оказалось на 19% больше, чем мужчин. Каждый четвёртый гость — в возрасте 36–45 лет, каждый третий (30%) — 46–65 лет. Посетители 26–35 лет составили 17%, а 18–25 лет — лишь 8%.
Напомним, Международная выставка-форум "Россия" начала работу 4 ноября 2023 года. Она открылась на московской ВДНХ и собрала главные достижения всех 89 регионов нашей страны, отраслей российской экономики и общественной жизни. К слову, согласно опросам, наши сограждане действительно гордятся представленными там достижениями. А недавно президент РФ Владимир Путин поручил продлить выставку до 8 июля.