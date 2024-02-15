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Путин поручил продлить выставку-форум "Россия" до 8 июля

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Путин поручил продлить выставку-форум "Россия" до 8 июля

15 февраля, 15:15
Международная выставка-форум "Россия". Обложка © Рамиль Ситдиков / Фотохост-агентство РИА Новости

Международная выставка-форум "Россия". Обложка © Рамиль Ситдиков / Фотохост-агентство РИА Новости

Президент Владимир Путин поручил продлить выставку-форум "Россия" на ВДНХ до 8 июля включительно. Об этом говорится на сайте Кремля.

Правительству совместно с администрацией президента поручено обеспечить продление выставки, предусмотрев финансирование и информационное сопровождение, а также внести соответствующие изменения в правовые акты.

Шестимиллионному гостю выставки "Россия" подарили поездку в Салехард
Шестимиллионному гостю выставки "Россия" подарили поездку в Салехард

Напомним, что международная выставка-форум "Россия" открылась на ВДНХ 4 ноября 2023 года. На ней представлены главные достижения всех 89 регионов страны, а также отраслей экономики и общественной жизни за последние 23 года. Изначально выставка должна была работать до апреля, но президент РФ Владимир Путин предложил продлить её работу и на летний период. Сам глава государства уже четыре раза посещал форум. Кстати, согласно опросам, выставка "Россия" у абсолютного большинства гостей вызвала чувство гордости за страну.

Shaman официально стал голосом выставки "Россия"
Shaman официально стал голосом выставки "Россия"
Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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