В Санкт-Петербурге активно идёт подготовка к проведению ПМЭФ-2024

В этом году 27-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдёт с 5 по 8 июня. Город совместно с профильными службами активно ведёт подготовку к мероприятию в соответствии с планом мероприятий, утверждённым губернатором Александром Бегловым.

"Петербургский международный экономический форум — один из ярких брендов нашего города, известный во всём мире. Вопреки всем внешним ограничениям, его популярность с каждым годом только возрастает. В работе ПМЭФ-2023 приняли участие 17 тысяч человек из 130 стран мира. Убеждён, что и в этом году география участников будет не менее обширной, а Петербург продемонстрирует традиционно высокий уровень гостеприимства", — подчеркнул губернатор Северной столицы.

Сейчас ведётся благоустройство территорий, прилегающих к основным площадкам проведения мероприятий. В Московском и Пушкинском районах к форуму высадят более 250 тысяч цветов, пять тысяч кустарников, порядка 70 деревьев, будет установлено более 1,5 тысячи подвесных цветочных композиций. Кроме того, идёт подготовка городской инфраструктуры. Плановый ремонт автодорог, пролегающих по маршруту следования участников ПМЭФ, будет завершён до конца весны. Совместно с Роспотребнадзором решаются вопросы обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия участников и гостей форума.

Программа культурных и спортивных событий в настоящее время проходит согласование Оргкомитета ПМЭФ. Мероприятия предусмотрены не только для участников форума, но и для жителей и гостей города. На Дворцовой площади в рамках проекта "Петербургские сезоны" состоится концерт с участием артистов российской эстрады, пройдёт международная многодневная велогонка "Золото Ладоги".

Сейчас деловая программа города активно формируется и будет утверждена до 20 мая. На этой неделе Фонд "Росконгресс" презентовал архитектуру деловой программы ПМЭФ-2024, а экспозиционно-деловая зона Санкт-Петербурга, как и в предыдущие годы, составит 1,7 тысячи квадратных метров. Главная тема форума в этом году — "Основа многополярности — формирование новых центров роста".