Представители более 110 стран и территорий подтвердили участие в ПМЭФ-2024

Представители более 110 стран и территорий подтвердили своё участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета мероприятия Антон Кобяков. По его словам, в этом году ожидается присутствие шести тысяч человек.

"Международное сотрудничество на площадке ПМЭФ является ключевым фактором, способствующим развитию взаимовыгодных отношений между странами и компаниями", — отметил Кобяков.