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15 мая, 10:05

Представители более 110 стран и территорий подтвердили участие в ПМЭФ-2024

Представители более 110 стран и территорий подтвердили своё участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета мероприятия Антон Кобяков. По его словам, в этом году ожидается присутствие шести тысяч человек.

"Международное сотрудничество на площадке ПМЭФ является ключевым фактором, способствующим развитию взаимовыгодных отношений между странами и компаниями", — отметил Кобяков.

Названа главная тема ПМЭФ-2024
Названа главная тема ПМЭФ-2024

Напомним, с 5 по 8 июня в Северной столице пройдёт 27-й Петербургский международный экономический форум. Городские власти и профильные службы уже готовятся к крупному мероприятию. Например, ведётся благоустройство территорий, прилегающих к основным площадкам проведения ПМЭФ, а ремонт некоторых дорог обещают завершить до конца весны.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Матвей Константинов
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