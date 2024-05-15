Представители более 110 стран и территорий подтвердили участие в ПМЭФ-2024
Представители более 110 стран и территорий подтвердили своё участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета мероприятия Антон Кобяков. По его словам, в этом году ожидается присутствие шести тысяч человек.
"Международное сотрудничество на площадке ПМЭФ является ключевым фактором, способствующим развитию взаимовыгодных отношений между странами и компаниями", — отметил Кобяков.
Напомним, с 5 по 8 июня в Северной столице пройдёт 27-й Петербургский международный экономический форум. Городские власти и профильные службы уже готовятся к крупному мероприятию. Например, ведётся благоустройство территорий, прилегающих к основным площадкам проведения ПМЭФ, а ремонт некоторых дорог обещают завершить до конца весны.
ТАСС / Сергей Бобылев