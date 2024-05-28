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Регион
Опубликовано 28 мая 2024, 11:02

Стала известна дата выступления Путина на ПМЭФ

Зюганов: Выступление Путина на ПМЭФ состоится 7 июня

Президент РФ Владимир Путин выступит на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 7 июня. Об этом во время заседания фракции сообщил глава КПРФ Геннадий Зюганов.

"Седьмого [июня] будет выступление [Владимира] Путина на экономическом форуме", — заявил он.

Режиссёр Кустурица выступит на ПМЭФ-2024
Режиссёр Кустурица выступит на ПМЭФ-2024

Напомним, что 27-й ПМЭФ проведут с 5 по 8 июня в Петербурге. Городские власти и службы уже приступили к активной подготовке к мероприятию. Упор делается на облагораживание территорий, которые прилегают к основным площадкам, где будет проводиться мероприятие, и приведение дорог в надлежащее состояние. Уже известна основная тема форума: "Основа многополярности — формирование новых центров роста".

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Life.ru

Юрий Лысенко
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