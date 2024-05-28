Стала известна дата выступления Путина на ПМЭФ

Президент РФ Владимир Путин выступит на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 7 июня. Об этом во время заседания фракции сообщил глава КПРФ Геннадий Зюганов.

Напомним, что 27-й ПМЭФ проведут с 5 по 8 июня в Петербурге. Городские власти и службы уже приступили к активной подготовке к мероприятию. Упор делается на облагораживание территорий, которые прилегают к основным площадкам, где будет проводиться мероприятие, и приведение дорог в надлежащее состояние. Уже известна основная тема форума: "Основа многополярности — формирование новых центров роста".