Ушаков: На ПМЭФ приедут представители 136 стран, 45 из них на высоком уровне
На Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) приедут представители из 136 стран. Из них 45 государств представят политические деятели. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, отметив, что событие посетят лидеры Абхазии, Боливии, Зимбабве, Республики Сербской.
"[Будут присутствовать] президент Боливии Луис Арсе, президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, премьер-министр Центрально-Африканской Республики, президент Республики Сербской, президент Абхазии, председатель Правительства Республики Южная Осетия. Помимо того, многочисленные министры, парламентарии, губернаторы и так далее", — сказал он.
Ушаков добавил, что ПМЭФ соберёт и представителей крупнейших международных объединений. В мероприятии примут участие лица от СНГ, ОДКБ, Евразийской экономической комиссии, Союзного государства, ОПЕК, Организации черноморского экономического сотрудничества, Латиноамериканской экономической системы, Нового банка развития БРИКС, Африканской ассоциации производителей алмазов и Африканского союза, подытожил Ушаков. В заключение помощник президента отметил, что событие приедут освещать журналисты из 50 стран.
Напомним, 27-й ПМЭФ пройдёт с 5 по 8 июня в Санкт-Петербурге. Участие в нём подтвердили 136 стран и территорий. В городе уже активно готовятся к проведению мероприятия. Основная тема форума: "Основа многополярности — формирование новых центров роста". 7 июня на форуме выступит российский лидер Владимир Путин, потом он проведёт встречу с представительницами общероссийской общественной организации "Женщины бизнеса". Как отметил Ушаков, во время выступления президент затронет тему Украины.
ТАСС / Владимир Смирнов