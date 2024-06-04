Ушаков: На ПМЭФ приедут представители 136 стран, 45 из них на высоком уровне

На Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) приедут представители из 136 стран. Из них 45 государств представят политические деятели. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, отметив, что событие посетят лидеры Абхазии, Боливии, Зимбабве, Республики Сербской.

"[Будут присутствовать] президент Боливии Луис Арсе, президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, премьер-министр Центрально-Африканской Республики, президент Республики Сербской, президент Абхазии, председатель Правительства Республики Южная Осетия. Помимо того, многочисленные министры, парламентарии, губернаторы и так далее", — сказал он.