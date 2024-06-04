Путин на полях ПМЭФ встретится с президентом Боливии Луисом Арсе

Президент Боливии Луис Арсе действительно ожидается в числе гостей Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Эту информацию журналистам подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, в планах у Владимира Путина есть встреча с южноамериканским коллегой.

"Да, действительно, он будет в Санкт-Петербурге. И, конечно же, это будет хороший повод пообщаться для двух президентов, что они и сделают", — отметил представитель Кремля.