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4 июня, 09:21

Путин на полях ПМЭФ встретится с президентом Боливии Луисом Арсе

Президент Боливии Луис Арсе действительно ожидается в числе гостей Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Эту информацию журналистам подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, в планах у Владимира Путина есть встреча с южноамериканским коллегой.

"Да, действительно, он будет в Санкт-Петербурге. И, конечно же, это будет хороший повод пообщаться для двух президентов, что они и сделают", — отметил представитель Кремля.

Петербургский международный экономический форум – 2024: анонс главного экономического события
Петербургский международный экономический форум – 2024: анонс главного экономического события

Как писал Life.ru, 27-й ПМЭФ пройдёт с 5 по 8 июня в Санкт-Петербурге. Участие в нём подтвердили 136 стран и территорий. В городе уже активно готовятся к проведению мероприятия. Основная тема форума"Основа многополярности — формирование новых центров роста".

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Kremlin.ru, © ТАСС / АР

Марина Калегина
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