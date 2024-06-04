Путин на полях ПМЭФ встретится с президентом Боливии Луисом Арсе
Президент Боливии Луис Арсе действительно ожидается в числе гостей Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Эту информацию журналистам подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, в планах у Владимира Путина есть встреча с южноамериканским коллегой.
"Да, действительно, он будет в Санкт-Петербурге. И, конечно же, это будет хороший повод пообщаться для двух президентов, что они и сделают", — отметил представитель Кремля.
Как писал Life.ru, 27-й ПМЭФ пройдёт с 5 по 8 июня в Санкт-Петербурге. Участие в нём подтвердили 136 стран и территорий. В городе уже активно готовятся к проведению мероприятия. Основная тема форума: "Основа многополярности — формирование новых центров роста".
Kremlin.ru, © ТАСС / АР