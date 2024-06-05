Миллер "танцем рук" рассказал Путину о планах по развитию "Лахта-центра"
Путин приехал на встречу с зарубежными агентствами в "Лахта-центр" в Петербурге
Владимир Путин и Алексей Миллер. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
Президент Владимир Путин прибыл на встречу с зарубежными журналистами в "Лахта-центр" в Санкт-Петербурге. Life.ru делится кадрами, где за несколько минут до мероприятия председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер рассказывает главе государства о дальнейших планах по развитию комплекса.
Владимир Путин и Алексей Миллер. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
Владимир Путин и Алексей Миллер. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
Владимир Путин и Алексей Миллер. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
Владимир Путин и Алексей Миллер. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
Путин внимательно, спокойно и с интересом выслушал докладчика, в то время как Миллер красноречиво и увлечённо поделился идеями программы, активно помогая себе жестами. В "Лахта-центре" у президента запланирована встреча с главными редакторами международных информационных агентств.
"Газпром" занимается строительством многофункционального делового района "Лахта-центр" с 2018 года. Завершить работы, включая возведение двух новых небоскрёбов планируется до 2031 года. Сейчас в здании формируются такие пространства, как обзорная площадка, развивающий центр, планетарий, концертный зал-трансформер, зоны для выставок.
Напомним, 27-й ПМЭФ стартовал сегодня в Санкт-Петербурге и продлится до 8 июня. Участие в нём подтвердили 136 стран. Основная тема форума: "Основа многополярности — формирование новых центров роста". 7 июня на форуме выступит российский лидер Владимир Путин, потом он проведёт встречу с представительницами общероссийской общественной организации "Женщины бизнеса".