Миллер "танцем рук" рассказал Путину о планах по развитию "Лахта-центра" Путин приехал на встречу с зарубежными агентствами в "Лахта-центр" в Петербурге 5 июня, 15:17 Владимир Путин и Алексей Миллер. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Президент Владимир Путин прибыл на встречу с зарубежными журналистами в "Лахта-центр" в Санкт-Петербурге. Life.ru делится кадрами, где за несколько минут до мероприятия председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер рассказывает главе государства о дальнейших планах по развитию комплекса.

Владимир Путин и Алексей Миллер. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Владимир Путин и Алексей Миллер. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Владимир Путин и Алексей Миллер. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Владимир Путин и Алексей Миллер. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Путин внимательно, спокойно и с интересом выслушал докладчика, в то время как Миллер красноречиво и увлечённо поделился идеями программы, активно помогая себе жестами. В "Лахта-центре" у президента запланирована встреча с главными редакторами международных информационных агентств.

"Газпром" занимается строительством многофункционального делового района "Лахта-центр" с 2018 года. Завершить работы, включая возведение двух новых небоскрёбов планируется до 2031 года. Сейчас в здании формируются такие пространства, как обзорная площадка, развивающий центр, планетарий, концертный зал-трансформер, зоны для выставок.

Авторы Татьяна Миссуми