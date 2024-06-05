Участники делегации Афганистана замечены на площадке ПМЭФ

Участники делегации из Афганистана прибыли на площадку Петербургского экономического форума (ПМЭФ). Сегодня на Экспофоруме появились лишь некоторые представители "Талибана"*, ожидается, что их будет больше. Возглавляет делегацию министр труда из правительства талибов*.