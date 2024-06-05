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5 июня, 14:09

Участники делегации Афганистана замечены на площадке ПМЭФ

Участники делегации из Афганистана прибыли на площадку Петербургского экономического форума (ПМЭФ). Сегодня на Экспофоруме появились лишь некоторые представители "Талибана"*, ожидается, что их будет больше. Возглавляет делегацию министр труда из правительства талибов*.

Участники делегации Афганистана замечены на площадке ПМЭФ. Видео © Life.ru

Напомним, 27-й ПМЭФ стартовал сегодня, 5 июня, и продлится до 8-го. Участие в нём подтвердили 136 стран. Основная тема форума: "Основа многополярности — формирование новых центров роста". 7 июня на форуме выступит российский лидер Владимир Путин, потом он проведёт встречу с представительницами общероссийской общественной организации "Женщины бизнеса".

* Деятельность организации запрещена ООН.

Обложка ©

Life.ru

Марина Калегина
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