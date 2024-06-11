Путин в День России наградит Героев Труда золотыми медалями
Путин на вручении медалей. Обложка © Telegram / Кремль.Новости
Президент РФ Владимир Путин в День России вручит золотые медали Героям Труда, а также государственные премии за работу в области науки и искусства и достижения в благотворительной деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
"В День России в Большом Кремлёвском дворце состоится торжественная церемония вручения государственных премий РФ в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности за 2023 год", — говорится в сообщении.
Напомним, 12 июня в нашей стране будут праздновать День России, этот день объявлен официальным выходным. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Путин не планирует устраивать торжественный приём в Кремле в честь праздника.