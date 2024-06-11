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11 июня, 12:52

Путин в День России наградит Героев Труда золотыми медалями

Путин на вручении медалей. Обложка © Telegram / Кремль.Новости

Путин на вручении медалей. Обложка © Telegram / Кремль.Новости

Президент РФ Владимир Путин в День России вручит золотые медали Героям Труда, а также государственные премии за работу в области науки и искусства и достижения в благотворительной деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"В День России в Большом Кремлёвском дворце состоится торжественная церемония вручения государственных премий РФ в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности за 2023 год", — говорится в сообщении.

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Напомним, 12 июня в нашей стране будут праздновать День России, этот день объявлен официальным выходным. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Путин не планирует устраивать торжественный приём в Кремле в честь праздника.

Александра Мышляева
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