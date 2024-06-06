В Минске 9 июня пройдёт большой концерт в честь Дня России. Об этом сообщили в пресс-службе Росконцерта. Мероприятия по случаю одного из главных праздников нашей страны стали традицией для столицы Белоруссии, и выступления российских исполнителей нравятся местной публике.

"Праздничный день, являющийся для России символом национального единения, гражданского мира и доброго согласия всех людей, будет отмечен и на пространстве Союзного государства России и Белоруссии", — подчёркивается в сообщении.