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6 июня, 13:08

В Минске 9 июня пройдёт большой концерт в честь Дня России

В Минске 9 июня пройдёт большой концерт в честь Дня России. Об этом сообщили в пресс-службе Росконцерта. Мероприятия по случаю одного из главных праздников нашей страны стали традицией для столицы Белоруссии, и выступления российских исполнителей нравятся местной публике.

"Праздничный день, являющийся для России символом национального единения, гражданского мира и доброго согласия всех людей, будет отмечен и на пространстве Союзного государства России и Белоруссии", — подчёркивается в сообщении.

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Тест: "Музга, зубарь, бучило". Сколько слов-диалектизмов вы отгадаете с первого раза?

Ранее Росмолодёжь сообщила о намерении провести фестивали ко Дню молодёжи более чем в 35 регионах РФ. Праздник отметят 29 июня.

Обложка ©

ТАСС / Наталия Федосенко

Матвей Константинов
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