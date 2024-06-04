Фестивали ко Дню молодёжи пройдут по всей России Фестивали ко Дню молодёжи пройдут 29 июня более чем в 35 регионах России 4 июня, 13:15 Фестивали ко Дню молодёжи пройдут более чем в 35 регионах России. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / YuryKara

Более чем в 35 российских регионах запланировано проведение фестивалей ко Дню молодёжи, датой празднования станет 29 июня. Об этом говорится на сайте Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).

"Праздник молодости и возможностей в этом году состоится более чем в 35 регионах страны. Главный молодёжный день пройдёт под девизом "Объединяем Россию". Темами праздника станут Год семьи, а также объединение как ключевой смысл", — отмечается в тексте.

Участие предполагается бесплатное, для предварительной регистрации требуется подать заявку на портале: деньмолодёжи2024.рф. Основные локации фестивалей будут в Москве и Владивостоке. В столице мероприятия займут два дня и состоятся на площадках выставки "Россия" и парка "Ходынское поле". Посетителям здесь предложат свыше 57 образовательных треков.

Во Владивостоке организаторы хотят удивить участников гастроулицей, мастер-классами, иммерсивными экскурсиями, играми, а также намечен финал чемпионата РФ по киберспорту. Также в городе анонсирована самая массовая викторина, которая может войти в Книгу рекордов России.

Наконец, во многих регионах к праздничной дате готовятся выступления героев СВО, мастер-классы от блогеров, открытые микрофоны, ярмарки вакансий, спортивные состязания и волонтёрские проекты. Также начинающим предпринимателям дадут возможность прорекламировать свою деятельность на специальных площадках.

Ранее сообщалось, что в Крыму стартовал международный фестиваль "Великое русское слово", который проходит в регионе уже 17-й раз и по традиции приурочен ко дню рождения поэта Александра Пушкина. Глава республики Сергей Аксёнов подчеркнул, что мероприятие стало частью культурного фронта в борьбе за духовный суверенитет нашей страны. Фестиваль завершится 12 июня.

Авторы Татьяна Миссуми