Аксёнов назвал частью фронта фестиваль "Великое русское слово" в Крыму 3 июня, 13:10 В Крыму начался фестиваль "Великое русское слово". Обложка © Telegram / Аксёнов Z 82

В Крыму стартовал Международный фестиваль "Великое русское слово", который проходит в регионе уже 17-й раз и по традиции приурочен ко дню рождения поэта Александра Пушкина. Глава республики Сергей Аксёнов подчеркнул, что мероприятие стало частью культурного фронта в борьбе за духовный суверенитет нашей страны.

"Наш фестиваль — это часть культурного, образовательного, духовного фронта. Защита русского языка, сохранение единства Русского мира — наше общее дело. Суверенитет духовного и гуманитарного пространства не менее важен, чем суверенитет политический и экономический", — написал политик в телеграм-канале.

Он напомнил, что Запад пытается предать забвению всю русскую культуру и историю, однако трудности сплотили россиян и наши враги не добьются своих целей ни на поле боя, ни в духовном противостоянии. Аксёнов назвал "великое русское слово" огромной силой, которая обязательно приведёт к победе. Фестиваль завершится 12 июня, когда страна будет праздновать День России.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил каждые шесть лет проводить Всемирный фестиваль молодёжи. Следующее такое мероприятие состоится в 2030 году.

Авторы Татьяна Миссуми