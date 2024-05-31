Путин поручил проводить Всемирный фестиваль молодёжи в России раз в шесть лет
Президент России Владимир Путин поручил каждые шесть лет проводить Всемирный фестиваль молодёжи (ВФМ). Следующее такое мероприятие состоится в 2030 году. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Кремля.
"Предусмотреть необходимое финансирование и обеспечить проведение в Российской Федерации следующих международных молодёжных мероприятий: Всемирного фестиваля молодёжи — один раз в шесть лет начиная с 2030 года (количество участников — до 20 тысяч человек)", — указано в перечне.
Ответственными за выполнение поручения назначены Правительство РФ и администрация главы государства. Первый доклад о проделанной работе должен быть представлен до 1 июля 2029 года.
О том, что Всемирный фестиваль молодёжи будет проходить в РФ раз в шесть лет, ранее заявили в Федеральном агентстве по делам молодёжи. Первое подобное крупное мероприятие прошло в Сочи с 1 по 7 марта. На торжественной церемонии закрытия лично выступил Владимир Путин. Глава государства назвал традиционные ценности основой бытия и жизни в России и поблагодарил присоединившихся к мероприятию иностранцев. И уже тогда президент выразил надежду, что фестиваль ещё повторится, и не раз. Позднее в Кремле назвали утверждённым решение проводить ВФМ каждые шесть лет.
ТАСС / Владимир Смирнов