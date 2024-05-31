Путин поручил проводить Всемирный фестиваль молодёжи в России раз в шесть лет

Президент России Владимир Путин поручил каждые шесть лет проводить Всемирный фестиваль молодёжи (ВФМ). Следующее такое мероприятие состоится в 2030 году. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Кремля.

"Предусмотреть необходимое финансирование и обеспечить проведение в Российской Федерации следующих международных молодёжных мероприятий: Всемирного фестиваля молодёжи — один раз в шесть лет начиная с 2030 года (количество участников — до 20 тысяч человек)", — указано в перечне.