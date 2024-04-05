Песков назвал утверждённым решение проводить Всемирный фестиваль молодёжи раз в 6 лет
Президент Владимир Путин уже утвердил проведение Всемирного фестиваля молодёжи в России раз в шесть лет. Об этом заявил в беседе с журналистами сегодня, 5 апреля, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Да, это окончательное решение, которое было проработано между различными ведомствами и которое было утверждено главой государства", — отметил представитель Кремля.
О том, что Всемирный фестиваль молодёжи будет проходить в России раз в шесть лет, ранее заявила глава Федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева. А первый такой фестиваль прошёл в Сочи с 1 по 7 марта. На торжественной церемонии закрытия выступил лично президент. Он назвал традиционные ценности основой бытия и жизни в России и поблагодарил присоединившихся к мероприятию иностранцев. И уже тогда Путин выразил надежду, что фестиваль ещё повторится, и не раз.
ТАСС / Владимир Смирнов